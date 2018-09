Fast wie bei Batman: Mann verkauft Luxus-Wohnung in Höhle

Wer Lust auf seine eigene Batcave hat, könnte nun auf seine Kosten kommen: Eine luxuriöse Höhlenwohnung steht nämlich jetzt zum Verkauf - so sieht es darin aus.

Warum ganz eintönig in seinen vier Wänden leben, wenn man zwischen Stalagmiten und Stalaktiten aufwachen kann? Und das auch noch im absoluten Luxus? Ein Höhle in den USA macht es möglich - und nun ist sie für das nötige Kleingeld zu haben.

Leben in einer Höhle - mit allem, was dazu gehört

Offiziell heißt die Höhle, die zum Verkauf steht, Beckham Cave und befindet sich in einer verlassenen Gegend im Bundesstaat Arkansas in den USA. Ursprünglich war sie im Kalten Krieg als Luftschutzbunker gedacht, seit einigen Jahren ist sie als Hotel in Betrieb. Bis zu acht Gäste haben in der luxuriös und modern eingerichteten Höhle Platz. Nach Batman sucht man hier also vergeblich.

Nun hat sich der Manager der Unterkunft, Rayne Davidson, dazu entschieden, die Beckham Cave zu verkaufen. Früher hat er 1.200 Dollar (rund 1.025 Euro) für eine Übernachtung verlangt - für 2,75 Millionen Dollar (2,35 Millionen Euro) würde er die Immobilie nun einem neuen Besitzer überlassen. Und dieser kann damit machen, was er will, versichert Davidson. "Das Interesse war erstaunlich! Jeder liebt die Höhle", freute er sich im Gespräch mit dem Online-Portal Bored Panda.

Zu der Höhle gehören 1.036 Quadratmeter Fläche und ein Hubschrauberlandeplatz. Die Höhle selbst erstreckt sich über 538 Quadratmeter und verfügt sogar über einen kleinen, aber natürlichen Wasserfall.

Zudem finden Interessenten darin vier Schlafzimmer und vier Badezimmer sowie ein Wohnzimmer mit LED-Fernseher vor. Jeder Raum ist durch die natürlichen Gesteinsformationen geprägt, die sich hervorragend an die Einrichtung schmiegen.

Laut Davidson wäre es die beste Idee, die Höhle einfach als einmaliges und spektakuläres Eigenheim zu nutzen. Und wer weiß - vielleicht wird doch irgendwann eine Batcave daraus.

