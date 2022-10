Erdnüsse im Oktober ernten: Wenn die Blätter sich verfärben, ist es höchste Zeit

Von: Joana Lück

Erdnüsse lassen sich auch hierzulande anbauen. © Mailsonpignata/Imago

Erdnüsse sind ein beliebter Snack, doch dass man die kleinen Nüsse auch hierzulande anbauen kann, wissen die wenigsten. Ernten sollte man sie im Oktober.

Im heimischen Garten können zahlreiche leckere Nusssorten angebaut werden; darunter Klassiker wie Walnuss und Haselnuss, aber auch Erdnüsse und Mandeln. Erdnüsse werden hierzulande von August bis Oktober geerntet.

Ein Indiz für den richtigen Zeitpunkt ist, wenn sich die Blätter verfärben, wie 24garten.de weiß.

Erdnüsse mögen keine Staunässe und brauchen generell weniger Wasser, ganz in Anlehnung an ihr Ursprungsland in Südamerika. Falls die Nüsse im Kübel angebaut werden, soll deshalb auf ein durchlässiges Substrat geachtet werden.