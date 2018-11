Ekel-Alarm: Was diese Nachbarn auf ihrem Balkon finden, ist widerlich

Was Bewohner auf ihrem Balkon in Berlin finden, ist kaum zu glauben.

Es sollte eigentlich ihre Ruheoase sein. Doch was Nachbarn auf dem Balkon ihrer Berliner Wohnung regelmäßig vorfinden, lässt einen schaudern.

Was gibt es schöneres, als es sich einem sonnigen Tag auf dem Balkon so richtig gemütlich zu machen? Das dachten sich wohl auch die Bewohner einer Wohnung im Berliner Stadtteil Reinickendorf. Doch die Lust darauf dürfte ihnen wohl schnell vergangen sein, als sie selbigen betraten.

Schlimme Zustände auf Balkon: Nachbarn klagen ihr Leid

In einem Aushang, der es auf die Instagram-Seite von Notes of Berlin geschafft hat, beschweren sich die Leidgeplagten jedenfalls über die verheerenden Zustände, die ihre "lieben" Nachbarn regelmäßig auf ihrem Balkon hinterlassen.

Darin heißt es:

"Gefunden

Die abhanden gekommene Klopapierrolle und Etiketten aus dem Badmüll wurden bei uns auf dem Balkon gefunden. Sie liegen zur Abholung in den von der Vermietung freundlicherweise zur Verfügung gestellten Mülltonnen bereit. Die vergangenen Funde (wie Haarverlängerungen, Schwangerschaftstest und Damenhygiene Artikel) sind dort ebenfalls zu finden.

Ihre Nachbarn"

Binden, Tampons, Schwangerschaftstests - dieser Aushang ist wirklich gruselig

Der eigentliche Anlass für den Aushang, die weggeworfenen Klopapierrollen, klingen da noch harmlos. Doch besonders die gebrauchten Schwangerschaftstests - womöglich mit Urinresten - und die blutigen Binden, Tampons & Co. dürften so manchem sensiblen Leser auf den Magen schlagen. So etwas ekeliges will man nun wirklich nicht auf seinem Balkon finden...

Bleibt nur zu hoffen, dass die Anwohner nach diesem Aushang ihre schlechte Angewohnheit bleiben lassen und ihren Müll zukünftig woanders entsorgen - jedenfalls nicht auf dem Balkon ihres Nachbarn.

Von Andrea Stettner