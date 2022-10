Dipladenie schon verblüht? Nicht wegschmeißen – Rückschnitt hilft durch den Winter

Von: Jasmin Farah

Dipladenien mögen es gerne warm und sollten frühzeitig ins Winterquartier. © blickwinkel/Imago

Dipladenien sorgen für Farbtupfer im Garten. Sie blühen bis in den Herbst hinein. Schenkt man ihnen jetzt etwas Pflege, gehen sie im Frühjahr neu auf.

Dipladenien sind in deutschen Gärten beliebt. Schließlich zählen sie zu den Dauerblühern und verschönern das heimische Grün in Weiß, Rosa, kräftigem Pink oder sogar Rot. Sie sorgen von April bis in den Oktober hinein für ein farbenprächtiges Blütenmeer. Dabei sind sie gar nicht von hier, stattdessen sind Dipladenien tropische Klettersträuche, die im Sommer gerne auf Terrassen, zum Beispiel an Spaliere oder Rankgitter emporkriechen.

Zum Saisonende fallen die schönen Blüten ab und die Pflanze bereitet sich langsam auf die Winterruhe vor, weiß 24garten.de.

Damit die Tropenschönheit allerdings gut durch den Winter kommt, sollten Sie sie gut pflegen. Mit der Folge, dass sie auch im kommenden Jahr wieder in ihrer ganzen Pracht erblüht. Da Dipladenien es lieber warm mögen, sollten Sie sie nicht zu lange draußen lassen. Stattdessen empfiehlt es sich, sie noch vor dem ersten Nachtfrost in die eigenen vier Wände zu stellen.

Wenn es dann Zeit wird, die Dipladenie ins Warme zu holen und zu überwintern, sollten Sie sie zuvor besser zurückschneiden. Dieser wird zwar meist erst im Februar bis März ausgeführt, kann aber auch außerhalb der gewöhnlichen Schnittzeit stattfinden. Sind die Dipladenien den Sommer über groß gewachsen und tun sie das im warmen Winterquartier weiter, ist es unabdingbar, diese kurz davor nochmal zurückzuschneiden.