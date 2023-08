Darf man alte Fahrräder oder Möbel im Garten lagern? Neun Dinge, für die es verboten ist

Es gibt gesetzliche Regelungen, was man auf dem eigenen Grundstück lagern darf. Was als Abfall gilt, sollte man wissen, denn bei Missachtung kann es teuer werden.

Sagt man nicht „My home is my castle“? Wer diesen Spruch auch auf seinen eigenen Garten ausdehnt und diesen zu seinem erweiterten Wohnzimmer macht, muss mit Bußgeldern rechnen. Denn was hier lagern darf, unterliegt dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und nicht dem Grundgesetz oder gar dem persönlichen Empfinden. Hier erfahren Sie, wann Probleme drohen.

Dinge, die die Umwelt gefährden, sind im Garten verboten

Ist das schon Kunst oder muss das weg? Was als Abfall gilt, regelt das Kreislaufwirtschaftsgesetz. © blickwinkel/Imago

Manchmal geschieht es gar nicht mit Absicht, ein kaputtes Fahrrad bleibt im Garten stehen, ein altes Regal wartet auf eine neue Bestimmung oder die Farbreste vom letzten Anstrich lassen sich eigentlich ja noch weiterverwerten. Gerade wer einen eher wilden Garten hat, stört sich vielleicht über längere Zeit nicht an den Utensilien. Das sieht das Gesetz anders.

„Die Schranke setzen andere gesetzliche Bestimmungen“, sagt Rechtsanwalt Thomas Pliester aus Mönchengladbach gegenüber der dpa. Er ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Mietrecht und Immobilien im Deutschen Anwaltverein. Zentrale Vorschrift ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Es regelt nicht nur den Umgang mit Müll, sondern schreibt auch vor, dass Abfall prinzipiell nicht auf eigenem Land lagern darf.

Die Lagerung von Dingen ist erlaubt, solange sie nicht Mensch und Umwelt gefährden. Beispielsweise, wenn auslaufendes Öl in das Grundwasser gelangen könnte. Ein verwilderter Garten mit ungemähtem Rasen, Unkraut, herumliegenden Gartenmöbeln, Kinderspielzeug oder kaputten Wäscheleinen stellt hingegen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung dar.

Aber was gilt als Abfall? Folgende Dinge dürfen Sie nicht in Ihrem Garten lagern:

Asbest

Farben und Lacke

Benzin

Öl

Giftigen Gase

Autos und Altreifen

Reinigungsmittel

Sperrmüll

Unsortierter Bauschutt

Was im Garten erlaubt ist

Solange sie kein Umweltrisiko darstellen, dürfen Bretter, Papier, alte Möbel oder Fahrräder, Steine, Metall, Gartenabfälle und Ähnliches im Prinzip auf dem eigenen Grundstück herumliegen, heißt es im Bericht der dpa.

Abfall, der Schädlinge wie Ratten, Mäuse, Marder und Ungeziefer anlockt, hat im Garten nichts verloren. Dies sollte man vor allem beachten, wenn man einen Kompost im Garten hat. Was grundsätzlich gestattet ist. Laut dem Umweltbundesamt legt hier die Bioabfallverordnung fest, was als Bioabfall verstanden wird und damit zur Herstellung von Kompost genutzt werden darf. Und was als gegebenenfalls als Grünschnitt oder Abfall über die Kommunen entsorgt werden muss.

Sehr hohes Bußgeld möglich

Geht es um Geschmack und Optik, haben Ordnungsämter wenig Eingriffsmöglichkeiten und der monierte Unrat kann meistens bleiben, wo er liegt. „Die Freiheit des Eigentums wird höher bemessen als die Befindlichkeit von Nachbarn“, erklärt Erik Uwe Amaya, Verbandsdirektor des Eigentümerverbands Haus und Grund Rheinland Westfalen.

Bei möglichen Risiken für Mensch und Umwelt greifen die Behörden ein und ordnen üblicherweise mit einer Frist die Beseitigung des Unrats oder der abgestellten Gegenstände an. Darüber hinaus steht je nach Menge und Art des Abfalls ein Bußgeld von bis zu 100.000 Euro im Raum. Denn die illegale Ablagerung von Müll ist eine Ordnungswidrigkeit.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre gelagerten Dinge Abfall oder erlaubt sind, können Sie sich auf den Internetseiten Ihres Landkreises darüber informieren.