In dieser Villa wurde ein Filmklassiker gedreht - nun steht sie zum Verkauf

Eine große, geräumige Villa als Zuhause - so etwas gibt es doch nur in Hollywood-Filmen, oder? Doch eine Mansion aus einem Filmklassiker könnte nun Ihr Eigen sein.

Allerdings nur für einen saftigen Preis - wie Sie sich vermutlich schon gedacht haben. Zu haben ist die Villa aus "Liebe braucht keine Ferien", dem Filmklassiker von 2006 mit Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law und Jack Black in den Hauptrollen.

So viel kostet die Villa aus "Liebe braucht keine Ferien"

Für das schöne Zuhause müssen Interessierte knapp über zehn Millionen Euro berappen. Die Immobilienfirma Compass stellte das Angebot auf ihrer Website ins Netz. Sie befindet sich in der 1883 Orlando Road in San Marino, Kalifornien und wurde 1928 für rund 34.300 Euro vom Architekten Wallace Neff erbaut.

Für den stolzen Preis hat die Villa auch einiges zu bieten: In insgesamt sieben Schlafzimmern können es sich Bewohner und Gäste gemütlich machen. Bei so vielen Schlafquatieren darf es auch nicht an Badezimmern fehlen - sechs davon befinden sich im Haus und sogar ein eigenes Puderzimmer.

Für einen entspannten Abend können es sich die Besitzer dann vor dem Kamin in der Bibliothek bequem machen. Und auch die Küche lässt sich sehen: Die Arbeitsplatten sind handbemalt und es gibt eine elegante Kochinsel.

Villa in San Marino: Wo genau wurde gedreht?

Allerdings gibt es für Fans des Filmklassikers einen Haken: Im Inneren des Gebäudes wurde überhaupt nicht gedreht - dafür wurde eine andere, modernere Location genutzt. Nur die Außenansicht der Villa und der Hinterhof mit Pool wurden für die Dreharbeiten genutzt.

