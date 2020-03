Diese ungeahnte Funktion des Schneidbretts kannten Sie noch nicht

Sie dachten, Sie wissen alles über Ihr Schneidebrett? Wenn Sie sich da mal nicht täuschen. Tatsächlich verfügt es über eine ungeahnte, praktische Funktion.

In jedem Haushalt findet sich ein Schneidebrett .

. Eine Funktion des Schneidebretts scheint aber vielen unbekannt zu sein.

Welche das ist, erfahren Sie hier.

Das Schneidebrett ist ein unablässiges Hilfsmittel im Haushalt: Es dient dazu, Gemüse und andere Lebensmittel zu schneiden, ohne dabei andere Oberflächen in Mitleidenschaft zu ziehen. Dabei ist Ihnen sicherlich schon einmal aufgefallen, dass die meisten Schneidebretter ein Loch an einer Seite oder Ecke besitzen. Wer nun glaubt, dass dieses nur dazu gut ist, um das Schneidebrett daran an der Wand aufzuhängen oder mit dem Finger aus der Schublade zu fischen, hat sich getäuscht. Das Loch erfüllt nämlich eine andere Funktion, die sich als äußerst praktisch erweisen könnte.

Diese Funktion des Schneidebretts kannten Sie noch nicht

Sie fragen sich, was das sein kann? Ganz einfach: Sie können über das Loch im Schneidebrett*, das eben zerkleinerte Gemüse in die vorgesehene Schale befördern. Auf diese Weise vermeiden Sie, dass die klein geschnittenen Lebensmittel über den Rand des Schneidebrettes verloren gehen und auf dem Boden laden - was Ihnen sicherlich schon einmal passiert ist. Wenn Sie das Loch jedoch direkt über die Schale oder den Topf halten und das Gemüse hindurch schieben, kann nichts mehr daneben gehen.

Loch im Schneidebrett richtig verwenden: Alltags-Tipp für jedermann?

Dieser kleine Alltags-Tipp* hat allerdings auch einen Haken: So manchem wird beim Blick auf das eigene Schneidebrett nämlich auffallen, dass so eine Öffnung entweder nicht vorhanden oder nur sehr klein ist. In diesem Fall müsste das Gemüse extrem klein geschnitten werden, um hindurchzupassen, was mehr Arbeit macht. Zudem kostet es dann mehr Zeit, das Gemüse durch die Öffnung zu quetschen, als es einfach gezielt in die Pfanne zu kippen. Sie müssen also selbst entscheiden, ob der Tipp für Sie Sinn macht oder nicht.

