Aus bei DHL: Paketdienst stoppt ab Mai diesen kundenfreundlichen Service

Zum 1. Mai stellt DHL einen Service ein, der besonders kundenfreundlich ausgerichtet war. Dafür sollen andere Dienste des Paketdienstes ausgebaut werden.

Zum 1. Mai streicht DHL einen Dienst.

Offenbar wurde er von zu wenigen Kunden wahrgenommen.

Andere Services könnten nun den Vorzug bekommen.

Gerade in der Corona-Krise müssen sich die Paketdienste nicht um eine laue Auftragslage beschweren. Trotzdem sind die Kunden nicht von jedem angebotenen Service begeistert, wie es scheint. Zum 1. Mail stellt DHL deshalb nun einen besonders kundenfreundlichen Dienst ein.

Diesen Service streicht DHL ab 1. Mai

Die Wunschzeit-Lieferung soll es ab dem Stichtag nicht mehr geben. Schon Mitte März berichtete die Lebensmittelzeitung davon, doch nun bestätigte DHL* das Vorhaben gegenüber dem Online-Portal Chip. Bei dem speziellen Service konnten sich Kunden ihr Paket zu einer bestimmten Wunschzeit zuschicken lassen - besonders praktisch für diejenigen, die ungern über die Ankunft einer Lieferung rätseln und sich somit direkt einen für sich passenden Termin aussuchen konnten. Allerdings wurde der Service für tagsüber bereits im September 2019 gestrichen und auf zwei Slots in den Abendstunden beschränkt: von 18 bis 20 Uhr oder 19 bis 21 Uhr.

Dieser Service scheint sich für die DHL nun nicht mehr gelohnt zu haben. Zu wenige Kunden sind bereit einen Aufpreis für die Lieferung zu einem festgelegten Wunschtermin zu zahlen. Deshalb wird der Dienst zum 1. Mai nun komplett eingestellt.

Auch interessant: Corona-Krise: Liefern Amazon, DHL und Hermes überhaupt noch Pakete zu mir nach Hause?

Video: Wegen Corona - DHL liefert jetzt auch am Sonntag

Diese Services der DHL werden ausgebaut

Andere Services der DHL scheinen bei Kunden hingegen beliebter zu sein: Bei der Lieferung an einen Wunschort können Kunden auswählen, ob das Paket bei Abwesenheit im Geräteschuppen, in der Garage oder an einem anderen Ort auf dem Grundstück abgestellt werden soll. So spart sich die DHL einen zweiten Versuch und der Kunde kommt pünktlich an sein Paket, ohne dass er es an einem Sammelpunkt abholen muss. Gerade in Zeiten von Corona, in der Empfänger daheim bleiben wollen und den Kontakt zu anderen Personen meiden, ist dies eine beliebte Alternative geworden.

Aber auch die Sendung an eine Packstation bietet Kunden eine größere Flexibilität: Die ausgewählte Packstation wird als Lieferadresse angegeben und mithilfe eines Abholcodes kann das Paket* zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von neun Kalendertagen abgeholt werden. Bundesweit gibt es bereits 4.500 dieser Packstationen und davon will DHL in Zukunft noch mehr haben.

Lesen Sie auch: Wegen Corona-Krise: DHL spielt mit dem Gedanken, auch sonntags auszuliefern.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.