Deutschland wird zum Solarland: Branche freut sich über volle Auftragsbücher

Teilen

Deutschland erlebt einen Solarboom: Die Anzahl der neu in Betrieb genommenen Photovoltaik-Anlagen auf Ein- und Zweifamilienhäusern steigt von Jahr zu Jahr. Die rasante Entwicklung sorgt auch in der Region Osthessen für volle Auftragsbücher.

Fulda - Vor mehr als zehn Jahren erschütterte eine Pleitewelle das Land: Die Solarwirtschaft war in einer schweren Krise, 100.000 Jobs gingen verloren. Jetzt geht es wieder steil aufwärts. Der Boom kommt durch Unternehmen und Privatleute, die sich Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) anschaffen, um den massiv gestiegenen Strompreisen etwas entgegenzusetzen. Wurden 2018 noch 58.000 neue Anlagen installiert, sind es in diesem Jahr bereits fünfmal so viele – 311.000 Anlagen. Dabei ist erst das halbe Jahr vorbei.

Deutschland erlebt Photovoltaik-Boom - das sind die Gründe

Zählt man alle in Deutschland installierten Anlagen zusammen, sind laut Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) mehr als drei Millionen PV-Anlagen in Betrieb. Sie leisten mehr als 70 Gigawatt, versorgen Millionen von Haushalten und Unternehmen mit Strom. Nach Prognose des BSW werden bis Jahresbeginn 2024 nochmals eine Million Anlagen dazu kommen. „Insgesamt wächst der deutsche PV-Markt gegenwärtig das siebte Jahr in Folge jährlich zweistellig“, heißt es vom Verband.

Dies dürfte nicht zuletzt dem großen Interesse von Hausbesitzern an einer eigenen Solarstromanlage geschuldet sein. So kommt eine repräsentative Umfrage der Meinungsforscher von YouGov unter Immobilienbesitzern in Deutschland im Auftrag des BSW zum Ergebnis, dass sich Dreiviertel von ihnen eine eigene Solaranlage wünschen. 20 Prozent planen einen Einbau noch in diesem Jahr. Einen Schub gibt es durch die zu Jahresbeginn in Kraft getretenen bürokratischen Erleichterungen. So fällt seit 1. Januar die Mehrwertsteuer für private Käufer weg.



Solarinstallateure in Hessen und Osthessen berichten dementsprechend von einem Nachfragezuwachs von rund 30 Prozent seit Jahresbeginn. „Dennoch sind unsere Wartezeiten mit etwa sechs Monaten überschaubar“, sagt Christian Wohlfahrt, einer von vier Geschäftsführern der SonnenIdee Fulda, einem hessen- und thüringenweit agierenden Unternehmen. Er wisse von Mitbewerbern, die für die kommenden zwei Jahre ausgebucht seien.

Dieser Nachfrageboom sei jedoch nicht ausschließlich auf die Erleichterungen seit Jahresbeginn zurückzuführen. Mit Blick auf Industriekunden seien vielmehr die hohen Steigerungen der Stromkosten in der Vergangenheit maßgeblich für Investitionen in PV-Anlagen. „Eine Erhöhung des Strompreises von nur 2 Cent pro kWh bei einem Verbrauch von 4 bis 5 Millionen kWh pro Jahr bedeutet für ein durchschnittliches Industrieunternehmen jährliche Mehrkosten von 100.000 Euro. Im vergangenen Jahr ist der Strompreis allerdings noch viel stärker gestiegen.“ Für viele Betriebe sei das existenzbedrohend.

„Aufgrund der erhöhten Nachfrage planen wir, in diesem Bereich eine neue Abteilung aufzubauen. Das Brot- und Buttergeschäft ist aber nach wie vor der Privatkundenbereich, insbesondere Einfamilienhäuser“, so Wohlfahrt im Gespräch mit der Fuldaer Zeitung. Diese machten rund 60 Prozent des Geschäfts aus.

Die Module einer Photovoltaik-Anlage erzeugen Strom aus Sonnenenergie. Die Branche erlebt einen Boom. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Samir Omeradzic, Inhaber der O.K. Solar, einem in Schlüchtern im Kinzigtal ansässigen Zwei-Mann-Betrieb, schätzt die Situation ähnlich ein. „Firmen haben erkannt, dass die immer teurer werdenden CO2-Zertifikate die Energiekosten langfristig stark steigen lassen. Daher setzen sie verstärkt auf Photovoltaik“, sagt er.

Dennoch überwiegen auch bei O.K. Solar die Privatkunden. Deren Zahl werde unter anderem aufgrund der Gesetzesänderung weiter steigen. Mit langen Wartezeiten müssten Interessenten deshalb aber nicht rechnen. „Derzeit wartet ein Kunde etwa drei bis vier Wochen nach Auftragseingang, bis die Anlage von uns installiert werden kann.“ Die Lieferkettenprobleme mit dem daraus resultierenden Materialmangel seien weitgehend vorbei. „Lediglich Speicher sind knapp.“ Perspektivisch wolle die Firma die Wartezeit gar auf zwei Wochen verkürzen.

Was sich 2023 geändert hat Wer heute eine Photovoltaik-Anlage installiert, spart – anders als im Vorjahr – 19 Prozent. Denn der Staat strich zu Jahresbeginn die Umsatzsteuer für private Käufer. Damit pendelt sich der Preis für eine PV-Anlage durchschnittlich zwischen 1400 und 2000 Euro pro Kilowatt Leistung ein. Dabei gilt in der Regel, je größer die Anlage, desto niedriger der Preis. Eine PV-Anlage, die jährlich etwa 4000 Kilowatt Strom produziert, würde also etwa 8000 Euro kosten. Mit einer jährlichen Stromproduktion von rund 10 000 Kilowatt lägen die Investitionen bei circa 14 000 Euro.

Wer einen Teil der eigenen produzierten Energie selbst nutzt und den anderen teil ins Netz einspeist, erhält für eine Anlage bis zu einer Leistung von 10 Kilowatt eine fixe Einspeisevergütung von 8,2 Cent und darüber 7,1 Cent pro kWh. Bei Volleinspeisung der selbst produzierten Energie liegt die Vergütung bei 13 bzw. 10,9 Cent pro kWh. Die Regierung verspricht, diese Sätze bis Januar 2024 stabil zu halten. Danach sollen sie halbjährlich sinken. / ts

Vier bis sechs Wochen wartet ein Interessent bei den Solarwerken Künzell auf die Installation einer PV-Anlage. „Prozentual entwickelt sich die Zahl unserer Kunden nach oben. Allerdings hat die Gesetzesänderung keinen großen Anteil hieran“, erklärt Manuel Estevez, technischer Leiter der Solarwerke. Entscheidend seien andere Entwicklungen, wie der Trend zur Wärmepumpe oder die Förderung von Wallboxen.



Keines der befragen Unternehmen spürt übrigens derzeit Auswirkungen des Fachkräftemangels. Die Berufe rund um die Zukunftsbranche scheinen attraktiv zu sein. Deutschlandweit beschäftigte die Solarindustrie 2021 nach Zahlen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz rund 58.500 Mitarbeiter – immer noch deutlich weniger als 2011, damals waren es 156.700 Jobs. Laut Prognosen des BSW könnte die Branche bis 2030 wieder zu alter Stärke finden. Dann sollen hierzulande 165.000 Menschen in der Solarbranche beschäftigt sein. Das heißt allerdings auch, dass in den kommenden sieben Jahren mehr als 100.000 weitere Arbeitskräfte gebraucht werden.

Aber nicht nur auf Dächern, auch entlang von Autobahnen und Bahntrassen erleben PV-Anlagen einen Boom. Hier ist inzwischen eine Installation ohne Baugenehmigung möglich. Das gefällt aber nicht allen Kommunen. (Toni Spangenberg)