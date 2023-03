Unbekannte Backofen-Funktion – ein Tipp, der die Reinigung wesentlich einfacher macht

Von: Anna Heyers

Den Backofen zu reinigen, ist vor allem eines: nervig. Aber leider manchmal eben auch wirklich nötig. Einfacher machte es eine Klapp-Funktion, die vielen Menschen unbekannt ist.

Es passiert immer dann, wenn man es so gar nicht gebrauchen kann: Irgendetwas tropft im Backofen auf den heißen Boden oder spritzt an Wände und Decke des Innenraums. Beim Öffnen der Ofentür drückt man dann angesichts der häufig entstehenden Rauschschwade einfach nur noch die Daumen, dass der Rauchmelder dieses Mal nicht angeht. Und sobald im Ofen alles abgekühlt ist, geht es an die Reinigung der Misere. Größtes Ärgernis sind wohl die Heizspiralen oben im Innenraum. Aber genau dafür gibt es bei einigen Backöfen einen cleveren Trick.

Unbekannte Backofen-Funktion – Tipp zur einfacheren Reinigung

Vorab sei gesagt: Die Funktion hat leider nicht jeder Backofen. Aber wenn, ist es bei der Reinigung von Fettspritzern und Co. sehr hilfreich. Bei einigen Geräten lässt sich die Heizspirale oben, bei der ein Schrubben und Wischen sonst immer recht kompliziert wird, nämlich einfach umklappen. Bei einigen Backöfen lässt sich die Heizspirale einfach ein wenig nach vorne ziehen und dann umklappen. Andere Geräte haben innen einen Haken oder einen ähnlichen Mechanismus in der Nähe der Heizstäbe, den man umlegen kann. Anschließend klappen die Stäbe leicht nach unten.

Keine Gewalt anwenden Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Backofen die Klapp-Funktion der Heizspirale besitzt, haben Sie drei Möglichkeiten:

1. Schauen Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts nach.

2. Suchen Sie im Innenraum des (ausgeschalteten) Geräts nach Haken oder Mechanismen in der Nähe der Spirale.

3. Versuchen Sie vorsichtig, die Heizspirale zu sich zu ziehen. Ganz wichtig: Setzen Sie keinesfalls Gewalt oder zu viel Kraft ein. Nicht jeder Backofen besitzt solch eine Funktion und bei Gewalteinwirkung könnten Sie das Gerät beschädigen!

Ebenfalls relativ unbekannt ist die eigentliche Verwendung der Schublade unter dem Backofen.

Bei einigen Backofen-Modellen lassen sich sowohl die Führschienen an den Seiten herausnehmen, als auch die Heizspiralen oben umklappen. Das macht die Backofen-Reinigung einfacher. (Symbolbild) © HighwayStarz/Imago

Backofen-Reinigung: Lose Teile idealerweise entfernen

Auch die Gitter am Rande des Backofens lassen sich für eine Reinigung, zum Beispiel mit dem Hausmittel Natron, in aller Regel entfernen. Auch hier gibt es verschiedene Varianten. Einige der Einschubgitter sind richtig verschraubt (und sind sich auf diesem Weg auch zu lösen und wieder anzubringen). Bei anderen Herstellern lassen sich die Gitter einfach aushaken oder herausziehen. Wie bei der Klappfunktion hilft auch hier im Zweifel ein Blick in die Betriebsanleitung oder das vorsichtige Ausprobieren – ohne großen Krafteinsatz.

Übrigens: Hausmittel wie Backpulver oder Essig helfen auch bei einer verdreckten Backofentür. Netter Nebeneffekt: Sie sind längst nicht so schädlich für die Umwelt und noch dazu günstiger als der Spezialreiniger.