„Wer macht so etwas“: Twitter-User teilen die größten Pannen beim Küchen-Einbau

Von: Andrea Stettner

Teilen

Ceranfelder kann man richtig in die Küchenplatte einbauen – oder auch komplett falsch. Das zeigen Bilder von Twitter-Usern, die die „besten“ Einbaufehler teilen.

Wenn die Handwerker anrücken, um die neue Küche einzubauen, soll am Ende alles perfekt sein – könnte man zumindest meinen. Doch manchmal läuft auch einiges schief, wie jetzt ein Thread auf Twitter eindrucksvoll beweist.

Über diese Küchen-Fails können sich Twitter-User nur wundern

Ein User namens „@i_am_fabs“ hat ein Bild auf Twitter geteilt, das eindrucksvoll beweist, dass beim Küchenanbau nicht immer alles so läuft wie geplant: Sein Post zeigt ein Ceranfeld, das gänzlich schief in der Küchenplatte verbaut wurde. „Excuse me aber gibt es dagegen kein Gesetz???! Wer macht so etwas.“, fügt er amüsiert dazu. Die Twitter-User stehen indes vor einem Rätsel.

Die schiefe Herdplatte lässt nicht nur den inneren Monk bei einigen Followern „im Dreieck springen“. Während die einen monieren, dass der Handwerker beim Einbau wohl betrunken war, vermuten andere entweder einen Photoshop-Fake – oder sogar Absicht dahinter: „Kluge Eltern von Kleinkindern vll“, meint eine Userin. „Umso weiter hinten die Platten sind umso schlechter kommen Kleinkinder ran.“ Anderen gefällt diese Art von „Küchenkunst“: „Tatsächlich find ich das gar nicht schlecht. Sehr speziell“, schreibt ein Nutzer, und fügt sogleich hinzu: „Die anderen Bilder im Thread wären für mich viel übler.“

Möbel, Kühlschränke, Beleuchtung: Sieben Tipps, um in den eigenen vier Wänden Strom zu sparen Fotostrecke ansehen

Twitter-User teilen weitere kreative Einbau-Fehler von Ceranfeldern

Und da wären wir auch schon bei den weiteren Bildern: Inspiriert vom schiefen Ceranfeld teilen die anderen User sogleich ihre eigenen, „kreativ“ eingebauten Herdplatten. Vielleicht handelt es sich dabei aber auch nur um weitere Fundstücke aus dem Netz? Wie dem auch sei, auch hier gibt es einiges zu lachen: Vom versetzt eingebauten Ceranfeld, das so gar nicht mit dem Ofen auf einer Linie ist....

... über abstrakte Eck-Kochfelder ...

... bis hin zu falsch gesetzten Markierungen der Herdplatten ist alles dabei, was man sich so vorstellen kann.

Bleibt zu hoffen, dass zumindest die Wände der Wohnung gerade sind.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

Die besten Twitter-Kommentare auf einen Blick:

„Entweder ‚Abstrakte Kunst‘ oder der Tischler war zu betrunken beim Einbau!“

„Das sieht man immer öfter. Liegt entweder am Fachkräftemangel oder an Auftraggebern, die etwas individuell unpraktisches wollen - Hauptsache anders.“

„Mein innerer Monk springt gerade im Dreieck!“

„Tatsächlich find ich das gar nicht schlecht. Sehr speziell. [...] Die anderen Bilder im Thread wären für mich viel übler.“

„Die Spüle hätte auch noch im gleichen Winkel platziert werden müssen!“

„Kluge Eltern von Kleinkindern vll? [...] Umso weiter hinten die Platten sind umso schlechter kommen Kleinkinder ran.“

„Junge diese ganzen Bilder lassen mich innerlich zerplatzen.“

„Ich hätte vermutet, daß ein Fehler beim aussägen der Arbeitsplatte unterlaufen ist.. und dann versucht wurde, trotz falscher Löcher in der Platte die Angelegenheit kreativ zu retten..“

„Vielleicht war ja Ceranfeld schon vorher da und die haben die Küchenschränke falsch aufgestellt.“

„Die Wohnung gerade richten, weil sie ja offensichtlich nicht an der Herdplatte ausgerichtet ist!“

„Wahrscheinlich hängen die auch das WC-Papier verkehrt herum auf.“

Herdplatten aus Ceran sind mitunter schwer zu reinigen. Mit einem Putztrick glänzen jedoch selbst stark verschmutzte und eingebrannte Ceranfelder wieder.