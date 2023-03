Brunnenkresse anbauen: Auch Stiele und Wurzeln kann man essen

Von: Joana Lück

Teilen

Brunnenkresse enthält die Vitamine C, B2, K und A. © Sasimotophotos/Imago

Nach „Nose to Tail“ ist „Leaf to Root“ ein neuer Essenstrend, der Abfälle aus der Küche vermeiden soll. Doch kann man bei der Brunnenkresse auch die Stiele mitessen?

Mehr zum Thema Brunnenkresse anbauen: Auch die Stiele und Wurzeln sind gesund

Wer einen Teich im Garten hat, der hat bereits die idealen Voraussetzungen für Brunnenkresse. Auch in der freien Natur kommt Brunnenkresse an Teichrändern, Feuchtgebieten und an Moorböden vor. Das gesunde Gewächs aus der Familie der Kreuzblütengewächse kann meist schon im März ausgesät werden. Doch wie verhält es sich mit den Stängeln?

24garten.de hat die Antwort.

Wer sich gesund ernährt und Lebensmittel zu sich nimmt, die entgiften, der wird auf Dauer nicht an Brunnenkresse vorbeikommen. Das Gewächs ist so gesund, da es wie seine Verwandten, die Gartenkresse und die Kapuzinerkresse, Senfölglycoside enthält. Diese verleihen der Kresse den intensiv-scharfen Geschmack. Außerdem regt der sekundäre Pflanzenstoff den Stoffwechsel an und wirkt entgiftend.