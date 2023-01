Mit selbst gebrautem Zwiebeltee ziehen Blattläuse Leine

Eigenmarke

Ein Zwiebeltee stinkt Blattläusen ziemlich. Das einfache Hausmittel ist ruckzuck selbst hergestellt und eine gute Alternative zur Chemiekeule.

Sie sind schwarz, rot oder grün, aber in jedem Fall äußerst unerwünscht: Blattläuse sitzen gleichermaßen an Zimmerpflanzen und an Gartenpflanzen. Sie schädigen diese nicht nur direkt bis sie eingehen können, sie stecken auch schnell andere Pflanzen an. Einmal erspäht, sollte man sie daher möglichst schnell bekämpfen. Dabei hilft ein Sud aus Zwiebeln, deren intensiver Geruch auch so manchen Menschen in die Flucht schlägt.

Blattläuse bekämpfen: Mit Zwiebeltee ziehen sie Leine

+ Gehackte Zwiebeln entfalten ein Aroma, das Blattläuse in die Flucht schlägt. © Panthermedia/Imago

Die erste Maßnahme bei einer Blattlaussichtung sollte das Absammeln und Abstreifen der Tiere sein, das geht am besten mit der Hand oder einem starken Wasserstrahl. Im nächsten Schritt ist ein Griff zu chemischen Mitteln meist nicht nötig, oftmals helfen auch schon einfache Mittel, die jeder in der Küche hat, um eine Verbreitung der Schädlinge zu verhindern.

Ob als Zwischenpflanzung im Gartenbeet oder als Tee zum Besprühen der befallenen Pflanze – Zwiebeln bringen gute Inhaltsstoffe mit, um Läusen das Leben schwer zu machen: Ätherische Öle und Duftstoffe wirken abschreckend auf die Insekten. Laut Mein schöner Garten stellt man einen Zwiebeltee her, indem man 40 Gramm gehackte Zwiebeln mit fünf Litern Wasser aufbrüht und drei Stunden ziehen lässt. Den Sud durch ein Sieb gießen und die Blattläuse damit alle zehn Tage einsprühen. Anstelle von Zwiebeln kann man genauso gut Knoblauch verwenden.

Auch folgende Pflanzen enthalten ätherische Öle, die Blattläuse nicht mögen:

Lavendel

Dill

Minze

Salbei

Kapuzinerkresse

Im Garten sind sehr viele, meist geruchsintensive Kräuter als Beetpartner gut geeignet, um Pflanzen vor einem Befall mit Blattläusen zu schützen. Auch Zwiebeln und Knoblauchzehen, die man schält und in die Erde steckt, sodass etwa die Hälfte noch herausschaut, sollen hilfreich sein.

