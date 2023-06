Na Prost. Ist es wirklich eine gute Idee, Pflanzen mit Bier zu düngen?

Von: Ines Alms

Teilen

Bier hat beste Voraussetzungen für einen guten Pflanzen-Dünger. Aber wie im wahren Leben sollte man es hierbei nicht übertreiben. Das liegt auch am Alkohol.

Wahrscheinlich hat eines Tages jemand auf einer Gartenparty seinen abgestandenen Rest Bier in das Beet gekippt und die Pflanzen haben es Tage darauf mit einem üppigen Wachstum gedankt. So könnte es gewesen sein. Wie auch immer, Bier als Dünger ist mehr wert als ein Schmunzeln. Denn nach dem Deutschen Reinheitsgebot darf zur Bierherstellung nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe verwendet werden. Keine weiteren Zusatzstoffe. Und diese Zutaten enthalten tatsächlich eine Menge an Nährstoffen, die Pflanzen gut gedeihen lassen.

Kalium, Magnesium und Eisen – in Bier stecken viele Mineralstoffe

Bier enthält viele Mineralstoffe – das behaupten zumindest Freude des Gerstensafts. Aber reicht das auch als Dünger für Pflanzen? © YAY Images/Imago

Reste aus der Küche taugen oftmals gut als Nährstofflieferant für die Gartenpflanzen. Das Angebot reicht von Eierschalen über Milch bis hin zum Kaffeesatz. So ist es auch eigentlich nicht verwunderlich, dass auch das Bier als natürliches Produkt Mineralstoffe liefert. Allerdings in Maßen.

Wie auch Freunde des Gerstensafts gerne immer wieder betonen, enthält Bier viele Nährstoffe. In der Tat sind die Mengen so hoch, dass es handelsübliche Dünger kurzfristig durchaus mal ersetzen kann: Gerstenmalz und Hopfen liefern vor allem Kalium, Magnesium und Phosphor. Während die ersten beiden den Wasserhaushalt der Pflanzen im Lot halten, dient Phosphor der Blüten- und Fruchtbildung. Kalium erhöht außerdem die Stabilität der Pflanzen, Magnesium fördert die Bildung von Chlorophyll, dem grünen Pflanzenfarbstoff. Auch bei einem Eisenmangel der Pflanzen kann Bier unterstützend hilfreich sein. Die im Bier enthaltenen Kohlenhydrate und die Hefe können die Mikroorganismen im Boden aktivieren, die wiederum die Nährstoffe in der Erde für Pflanzen besser verfügbar machen.

Noch mehr spannende Gartenthemen finden Sie in unserem kostenlosen Newsletter, den Sie gleich hier abonnieren können.

Kohlensäure und Alkohol sind nicht ideal für die Pflanzen

Zwei Nachteile hat Bier als Dünger jedoch: Die enthaltene Kohlensäure mögen Pflanzenwurzeln nicht so gern. Und der enthaltene Alkohol wirkt auch auf Pflanzenzellen im Übermaß giftig. Daher sollte man nur abgestandenes Bier verwenden, am besten alkoholfreies, und dies auch nur alle zwei bis vier Wochen. Die Anwendung selbst ist sehr einfach: Man mischt Bier und Wasser im Verhältnis eins zu zwei und gießt die Mixtur an den Wurzelbereich von Gemüse oder Blumen wie Geranien oder Rosen.

Außerdem bleibt Bier als Dünger ein Hausmittel und signifikante Studien zu seiner Wirksamkeit gibt es bisher keine. Man sollte also keine Wunder erwarten, aber die Resteverwertung und einen Versuch sind es allemal wert.

Kaffeesatz als Natur-Dünger: 11 Pflanzen, die ihn lieben Fotostrecke ansehen

Ist immer noch Bier übrig? Dann putzen Sie damit doch die Blätter ihrer Zimmerpflanzen, denn die können oft auch eine kleine Kur gebrauchen und sollen dadurch schön glänzen – einfach ein Schuss Bier mit Wasser verdünnen, die Mischung auf ein Tuch geben und über die Blätter wischen.