Das bedeuten die Bügelsymbole auf dem Pflege-Etikett wirklich

Gut zu wissen

Auf jeden Pflegeetikett ist auch ein Bügeleisen abgebildet, aber was bedeutet das Symbol mit Punkt?

Fast jeder kennt es, aber wer weiß wirklich, was es bedeutet? Ein Bügeleisen mit einem bis drei Punkten. Wir verraten Ihnen, was hinter den Symbolen in Ihrer Kleidung steckt.