In fünf simplen Schritten zum sauberen Backblech - so funktioniert's

Hausmittel

+ © dpa/Karl-Josef Hildenbrand Auf dem Backblech wird einiges angerichtet, das Fett hinterlässt. © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Das Backblech wird in der Küche ziemlich in Mitleidenschaft gezogen - Verkrustungen und Fettspritzer haften der Oberfläche an. So bekommen Sie es blitzschnell sauber.