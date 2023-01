Buzzi Aldrins Nachwort: Ohne Walter Cunningham hätte es keine Mondlandung gegeben

Von: Patrick Klapetz

Teilen

Die USA (hier: Nasa-Astronaut Buzz Aldrin) waren die ersten auf dem Mond und wollen auch die ersten sein, die auf ihn zurückkehren. Doch China könnte schneller sein. (Archivbild) © Nasa/dpa

Anfang 2023 ist Walter Cunningham im Alter von 90 Jahren gestorben. Er war ein Pionier der Raumfahrt. Ohne ihn hätte es 1969 keine Mondlandung gegeben.

Houston (USA) – Er gehörte zu den Amerikanern, des ersten bemannten Raumflugs des Apollo-Mondprogramms. Am 11. Oktober 1968 flogen Walter Cunningham, Donn Eisele und Walter Schirra mit Apollo 7 um die Erde. Cunningham war der letzte noch lebende Astronaut der drei Weltraumpioniere. Am 3. Januar 2023 verstarb Walter Cunningham im Alter von 90 Jahren in Houston (Texas, USA).

Nachwort für Walter Cunningham: Weltraumpionier der ersten Stunde

Der zweite Mann auf dem Mond, Buzz Aldrin, verfasste zum Tod seines Freundes ein Nachwort für die Washington Post, das am 10. Januar 2023 in der US-amerikanischen Tageszeitung erschien. In diesem schreibt er, dass es ohne Walt Cunningham keine Mondlandung gegeben hätte: „In der Folge hätten wir die Sowjets niemals besiegt und den Prozess zur Beendigung des Kalten Krieges eingeleitet. Er wusste es. Ich wusste es. Und Amerika sollte es auch wissen.“

Dabei sollten Cunningham und sein Team ursprünglich gar nicht fliegen. 1963 wurden sie gemeinsam mit Aldrin in die dritte Klasse der NASA-Astronauten gewählt und gehörten zur Ersatzmannschaft von Apollo 1. Doch als die Besatzung von Apollo 1 bei einem Brand auf der Startrampe im Januar 1967 auf tragische Weise ums Leben kam, wurde die Ersatzmannschaft zur Hauptmannschaft.

Angespannte Zeiten: Die USA und Sowjetunion im Rennen zum Mond

Es waren angespannte Zeiten, erinnert sich der Moon-Walker: „Die vorherige Besatzung hatte den Weltraum nie erreicht. Die amerikanische Öffentlichkeit war unruhig, und Apollo 7 war in gewisser Weise eine ‚go/no go‘-Mission.“

Die Hauptbesatzung der ersten bemannten Apollo-Raumfahrtmission, Apollo 7, steht auf dem Deck des NASA-Motorschiffs Retriever, nachdem sie sich für ein Wasserausstiegstraining im Golf von Mexiko angezogen hat. Von links nach rechts sind die Astronauten R. Walter Cunningham, Donn F. Eisele und Walter M. „Wally“ Schirra Jr. © NASA

Bei der elftägigen Apollo 7 Mission mussten Cunningham und seine Astronauten-Kollegen Hunderte von Systemen testen und einstellen. Dazu gehörten Triebwerke, Technik zur Kommunikation, aber auch zur Lebenserhaltung. „Das an einem Raumschiff, das noch nie zuvor geflogen war. Die Sowjets waren uns dicht auf den Fersen. Die Mission musste perfekt sein – und das war sie auch“, sagt Aldrin.

Nach dem Unfall der Apollo 1-Kapsel gehörte Cunningham zum Untersuchungsausschuss: „Da er die Systeme der Kapsel am Tag vor der Tragödie getestet hatte, war er in einer besonderen Position, um die Plattform zu beurteilen. Er schlug Änderungen an der Konstruktion vor.“ Für Aldrin ist sicher: „Dadurch wurde der Erfolg aller nachfolgenden Apollo-Missionen sichergestellt.“

Wettrennen zum Mond: Die Rückkehr zum Mond: „Amerika kann es sich nicht leisten, seine Führungsrolle im Weltraum zu verlieren“

Ob Cunningham, Aldrin oder Neil Armstrong und Gene Cernan: Sie alle saßen in den 1990er-Jahren vor den Aufsichtsausschüssen des Kongresses und vertraten einen gemeinsamen Standpunkt: „Amerika kann es sich nicht leisten, seine Führungsrolle im Weltraum zu verlieren. Die Erforschung des Weltraums durch den Menschen ist unerlässlich. Wir müssen zum Mond zurückkehren und dann noch weiter gehen.“

Diese Worte wurden 2022 sehr oft wiederholt. Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA hatten ihr neues Mondprogramm Artemis erfolgreich – auch wenn nach vielen Verzögerungen und technischen Pannen – gestartet. Das Orion-Raumschiff der Artemis I ist am 16. November 2022 erfolgreich in den Weltraum aufgebrochen, hat den Mond umrundet und ist am 11. Dezember 2022 wieder im Pazifischen Ozean gelandet.

Es geht nicht nur um die Rückkehr zum Mond. Der Mond ist nur das Sprungbrett zu weiteren interstellaren Flügen. Die NASA will bemannte Missionen zum Mars schicken. Doch bis dahin muss sie erst eine Bodenstation auf dem Mond errichten. Das Space Race zwischen den Sowjets und den Amerikanern ist zwar vorbei. Jedoch hat ein neues Weltraumrennen begonnen. In den nächsten zwei Jahren könnte sich entscheiden, ob die USA oder ob China die Vormachtstellung auf dem Mond gewinnt, warnt der NASA-Administrator Bill Nelson.

Walt Cunningham: zur NASA durch sein Physik- und Ingenieurstudium

Cunningham hatte seinen Weg zur NASA durch sein Physik- und Ingenieurstudium gefunden. In Korea flog er 54 Kampfflugzeugeinsätze und absolvierte mehr als 4500 Flugstunden in 40 verschiedenen Flugzeugen. Im Weltraum verbrachte er 263 Stunden.

Doch was die wenigsten vielleicht wissen: „Walts ironischer Witz, seine Offenheit und sein Tiefgang. In einer Welt voller Egos hatte Walt seins immer im Zaum. Ein weiteres Markenzeichen von Walt war Dankbarkeit für alles – für die Chance, für die Marines zu fliegen, ein Apollo-Astronaut zu werden und der Nation dienen zu können.“

Cunningham und seine Frau waren auch zum 50. Jahrestag von Apollo 11 im Jahr 2019 dabei, worüber Aldrin sehr dankbar war, schreibt er. Dann richtet er noch einen Appell an die Bürgerinnen und Bürger der Vereinigten Staaten: „Wir haben mit Walt einen echten Schatz verloren. Die Amerikaner sollten ihm dankbar sein.“