Einen Apfelbaum kann man aus Kernen selber ziehen – aber er wächst anders als man denkt

Von: Ines Alms

Ein Apfelkern, Erde und etwas Geduld – fertig ist der Apfelbaum? Ganz so einfach nicht. Wenn der Baum Früchte tragen soll, muss man einiges beachten.

Die gute Nachricht: Aus einem gewöhnlichen Apfelkern kann man sein eigenes Bäumchen ziehen. Und der wird wohl auch Früchte tragen. Aber, hier die schlechte Nachricht: Es wird zwei bis zehn Jahre dauern und die Äpfel sind nicht unbedingt die, die man gern hätte. Sie können fad schmecken oder eine geniale neue Geschmacksrichtung haben.

Apfelbaum aus Kern selber ziehen:

Apfelkerne benötigen einen Kälteanreiz, um zu keimen. © Panthermedia/Imago

Ob Pink Lady oder Gala – auch ein einfacher Supermarkt-Apfel hat das Potenzial, Nachkommen zu bilden. Doch wer genau diese Sorte ernten möchte, sollte sich lieber eine entsprechende sortenreine Jungpflanze im Gartencenter kaufen. Denn sobald der selbst gezogene Obstbaum Blüten hat, werden diese willkürlich mit den Pollen eines benachbarten Apfelbaums bestäubt – und wenn es ein Zierapfel ist. Die sich bildenden Früchte tragen also die Gene beider Sorten in sich.

Wer sich seinen eigenen Apfelbaum ziehen möchte, sollte laut Better Homes & Gardens so vorgehen: Nehmen Sie einen Apfel Ihrer Wahl, am besten eine regionale Sorte, und entfernen Sie die Kerne aus dem Kerngehäuse. Achten Sie darauf, diese nicht einzuritzen oder anzuschneiden. Säubern Sie die Kerne, sodass kein Fruchtfleisch mehr daran haftet und legen Sie jeden Kern in einen kleinen Topf mit leicht feuchter Blumenerde.

Decken Sie die Töpfe mit einer Plastiktüte ab, um die Feuchtigkeit zu halten, und stellen Sie sie im Herbst oder Winter in eine ungeheizte Garage oder in der wärmeren Jahreszeit für mindestens zwei Wochen, besser noch etwa drei Monate, in den Kühlschrank. Stellen Sie die Töpfe nach der erforderlichen Kühlzeit an einen warmen, hellen Platz und halten Sie die Erde feucht. Nach einigen Wochen bis zu einem Monat sollten die Sämlinge keimen. Dann pflanzen Sie die Setzlinge an einen hellen Platz in den Garten, wo sie viel Sonnenlicht und regelmäßig Wasser bekommen.

Notwendige Bedingungen für eine gute Ernte

Folgende Voraussetzungen sind wichtig, damit aus einem Kern ein guter Apfelbaum wird:

Kältereiz geben: Apfelkerne benötigen über ein paar Monate eine Kältephase unter fünf Grad Celsius, bevor sie keimen können. Diesen Vorgang nennt man stratifizieren, erklärt Gartenexperte Hans-Willi Konrad in SWR1.

Nachbarsbaum vorhanden? Falls nicht, pflanzen Sie mindestens zwei Apfelsämlinge unterschiedlicher Sorten, die zueinander passen. Diese können sich gegenseitig bestäuben und Früchte tragen.

Oder Veredelung: Auf den verwurzelten Apfelbaum, die Unterlage, wird der Zweig einer zweiten Wunschsorte gepfropft, der dann die Früchte trägt, die man gern hätte.

So oder so wird man einen einzigartigen Apfel(baum) bekommen, der die Mühe und die Geduld wert sind.