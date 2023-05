Englands tödlichster Garten – jeder kann ihn mit Sicherheitseinweisung besuchen

Lebensgefahr inklusive: Wer den Giftgarten in Nordenglands Alnwick Garden besucht, muss sich vorab über sein tödliches Potential informieren. © agefotostock/Imago

Der Giftgarten im Alnwick Garden in Nordengland ist so gefährlich, dass man ihn nur in Begleitung des Sicherheitspersonals betreten darf. Viele der Pflanzen sind überraschend giftig.

Im Alnwick Garden in England erwartet Besucher ein ungewöhnliches Erlebnis: einen giftigen Garten, der als einer der tödlichsten Gärten der Welt gilt. Mit über 100 giftigen Pflanzenarten und einer strikten Sicherheitspolitik ist der Garten kein gewöhnlicher Ort für einen Spaziergang. Besucher erhalten vor dem Betreten eine Sicherheitseinweisung und werden auf die Gefahren hingewiesen, die mit den giftigen Pflanzen verbunden sind.

