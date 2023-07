Abfluss stinkt, wenn das Wasser läuft: Woran es liegen kann und welches Hausmittel hilft

Von: Anne Hund

Nicht nur bei hochsommerlichen Temperaturen kann es passieren, dass es aus dem Abfluss plötzlich unangenehm riecht.

Riecht es plötzlich streng aus dem Abfluss zum Beispiel in der Dusche? Dann sollten Sie der Ursache schnell auf den Grund gehen. Die gute Nachricht: Ein stinkender Abfluss muss nicht automatisch verstopft sein. Denn oft handelt es sich nur um angesammelte Shampoo- oder Seifenreste, die sich leicht entfernen und künftig mit einem kleinen Sieb im Abfluss verhindern lassen.

Warum stinkt der Abfluss, wenn Wasser läuft?

Entsteht der strenge Geruch, nachdem Sie das Wasser angestellt haben, kann es zudem sein, dass es gar nicht am Abfluss selbst liegt, sondern an der Zuleitung für das Frischwasser – im Fall der Dusche möglicherweise am Duschschlauch. Ob der Schlauch die Ursache für den Geruch ist, können Sie recht einfach herausfinden. Sie sollten die Dusche vor dem Test allerdings längere Zeit nicht benutzt haben. Verschließen Sie nun den Abfluss und stellen dann das Wasser an. Tritt der Geruch auf, obwohl der Abfluss komplett verschlossen war, liegt es wahrscheinlich wirklich am Duschschlauch, den Sie im Zweifel gegen einen neuen Schlauch austauschen. Nicht nur das Waschbecken, sondern auch den Überlauf sollte Sie beim Putzen zudem reinigen.

Mit heißem Wasser nachgießen

Liegt es nicht an der Zuleitung und kommt aus dem Abfluss des Spül- oder Waschbeckens gar ein gluckerndes Geräusch, ist das oft kein gutes Zeichen und im Rohr hat sich vermutlich durch die Ablagerungen bereits eine Engstelle gebildet. Um zu verhindern, dass das Rohr auch noch komplett verstopft, ist rasches Handeln gefragt. So können Sie – wenn der Abfluss nur leicht verstopft ist – erstmal versuchen, mit heißem Wasser und Spülmittel nachzugießen oder auch zum Pömpel greifen.

Hausmittel könnten bei leicht verstopftem Abfluss helfen

Kann das Wasser noch abfließen, können Sie es auch zunächst mit Hausmitteln probieren. Tipp: Ein Gemisch aus Natron (oder Backpulver) und Essig kann dabei helfen, Kalk- oder Fettablagerungen im Inneren des Rohres zu lösen. Seien Sie aber behutsam und verwenden Sie nicht zu viel davon: Drei Esslöffel Natron (oder alternativ drei Esslöffel Backpulver) und eine halbe Tasse Essig-Essenz in den Abfluss schütten, dann einige Minuten einwirken lassen und – erst, wenn es aufgehört hat zu sprudeln, das Ganze mit heißem Wasser nachspülen. Es gibt noch andere Hausmittel, die zur Abflussreinigung beitragen könnten.

Aus Abfluss riecht es streng? Wann ein Handwerker gefragt ist

Sollte der Geruch jedoch nicht verschwinden, fragen Sie besser einen Handwerker, der den Siphon auseinanderschraubt und reinigt. Denn sollte der Abfluss hartnäckig verstopft sein, könnten die Folgekosten sonst viel teurer werden.