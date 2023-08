Wenn der Geldautomat die Bankkarte einbehält

Teilen

Der Alptraum am Geldautomat: Die Karte wird einbehalten. Und nun?

Berlin - Karte rein, PIN eingeben, Karte und Geld rausnehmen: So läuft es normalerweise am Bankautomaten. Umso größer ist der Schreck, wenn es nicht nur kein Geld gibt, sondern der Automat auch die Karte nicht mehr ausspuckt.

Zunächst: Wenn die Bankkarte vom Geldautomaten eingezogen wird, liegt das in der Regel daran, dass die Karte gesperrt ist, erläutert der Bundesverband deutscher Banken. In den meisten Fällen hat das der Kunde demnach irgendwann zuvor selbst veranlasst, weil die Karte verloren oder verlegt worden war. Ein anderer Grund für eine Sperrung: Der PIN-Code wurde zu oft falsch eingegeben. Es sei außerdem möglich, dass die Karte abgelaufen ist.

In jedem Fall melden

Falls der Automat die Karte einbehält, ist in jedem Fall wichtig: die eigene Bank kontaktieren, um das Problem zu klären.

Ratsam ist, sich direkt am Schalter der Filiale zu melden, sofern diese gerade geöffnet ist. Falls die Filiale geschlossen hat oder die Bankkarte an einem außerhalb gelegenen Geldautomaten einbehalten wird, empfiehlt der Verband, das Problem am nächsten Werktag bei der Bank zu melden und zu schildern.

Wer damit ein ungutes Gefühl hat, kann auch anrufen und nachfragen, was Sache ist und man tun soll. „Viele Banken haben auch ihre Hotline extra in diesem Schalterraum angegeben“, so ein Verbandssprecher. Generell sei es ratsam, sich die Nummer des Kreditkarteninstitutes oder der Bank im Smartphone abzuspeichern - etwa für solche Fälle. dpa