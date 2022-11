„House of the Dragon“: Fan-Wünsche für die 2. Staffel der Serie

House of the Dragon © HBO

Frühestens 2024 soll „House of the Dragon“ bei HBO wieder seine Tore öffnen, um mit Staffel zwei aufzuwarten. Bei der großen Vorfreude können einem schon mal die Drachen durchgehen - hier zehn Wünsche an die Fantasyserie.

„House of the Dragon“ hat sich als würdiger Thronfolger von „Game of Thrones“ erwiesen. Nicht nur hat die Fantasyserie diverse Abrufrekorde bei HBO Max aufgestellt, auch die Kritiken fielen insgesamt sehr gut aus (bei Rotten Tomatoes beträgt der Score aktuell 86 Prozent). Trotzdem gab es natürlich einige Kritikpunkte - wie könnte es auch anders sein bei einem derart ambitionierten Großprojekt? Der künftige Solo-Showrunner Ryan Condal versprach schon, dass er auf dem Schirm habe, dass es künftig weniger unterbelichtete Nachtszenen und auch keine großen Zeitsprünge und Neubesetzungen mehr geben soll. Es gibt aber sicher noch weitere Wünsche, die Condal netterweise im Hinterkopf behalten könnte.

Bis zu 17 verschiedene Drachen hat man uns bei „House of the Dragon“ versprochen. Auf dem Bildschirm zu sehen waren bislang Syrax, Caraxes, Meleys, Seasmoke, Vhagar, Vermithor, Vermax, Arrax, Dreamfyre und Sunfyre - wobei einige Drachen wie zum Beispiel Caraxes oder Vhagar viel mehr Screentime erhalten haben als andere. Am meisten vernachlässigt wurden Dreamfyre und Sunfyre, die Drachen von Königin Helaena (Phia Saban) und König Aegon II. (Tom Glynn-Carney). Meist wurden sie nur aus so großer Entfernung gezeigt, sodass man sich nicht mal sicher sein konnte, ob sie es wirklich sind. Sunfyre wäre besonders spannend zu sehen, da der goldgeschuppte Teenagerdrache als schönstes Ungeheuer der Welt beschrieben wird. Spätestens in Staffel zwei muss man ihn zeigen - und vielleicht gibt es als kleinen Bonus auch noch die in der Serie schon angedeuteten wilden Drachen von Dragonstone zu sehen: The Cannibal, Sheepstealer und Grey Ghost. Neun weitere Wünsche für die zweite Staffel der Serie „House of the Dragon“ lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)