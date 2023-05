Zwei Seiten des Abgrunds: Kritik zu den ersten beiden Folgen der Serie bei RTL+

Poster zur Serie „Zwei Seiten des Abgrunds"

Die sechsteilige Miniserie „Zwei Seiten des Abgrunds“ von RTL+ und Warner TV Serie erzählt die Geschichte der Polizistin Luise Berg, deren Tochter vor sieben Jahren von dem psychisch labilen Dennis ermordet wurde. Als er vorzeitig aus der Haft entlassen wird, beginnt ein spannendes, sehenswertes Spiel um Schuld, Mitschuld, Verzweiflung und Gerechtigkeit.

Schuld und Sühne. So lässt sich die Kernthematik von „Zwei Seiten eines Abgrunds“ vielleicht am besten auf den Punkt bringen. In der deutschen Miniserie von Kristin Derfler unter der Regie von Anno Saul dreht sich im Grunde genommen alles darum, wer woran Schuld hat und dass selbst das vermeintliche Böse eine nachvollziehbare Motivation haben kann. Insofern ist es nicht immer leicht, der Argumentation der Geschichte zu folgen, obwohl das Drehbuch Wert darauf legt, den Protagonisten genug Substanz zu verleihen, um verstehen zu können, was gerade auf dem Bildschirm geschieht.

Als Kulisse dient für das komplexe Storytelling die nordrhein-westfälische Stadt Wuppertal, wobei die Schwebebahn immer wieder als Aufhänger herangezogen wird - und das im mehrfachen Sinne. Schon im Intro schwebt das Gefährt in der sich drehenden Schräge durch das triste und beinahe traurig anmutende Bild. Ob sich das Reinschauen lohnt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Reinhard Prahl)