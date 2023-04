You: Kritik zur 4. Staffel der Netflix-Stalkerserie

Ed Speleers und Penn Badgley in der Serie You © Netflix

Serienkiller Joe Goldberg zieht es in der vierten You-Staffel nach London, wo er sich seinen Traumjob als Literaturprofessor erschwindelt. Eragon-Star Ed Speleers mimt den Gegenspieler, wobei nicht jeder Zug glückt.

„You“ ist seit ein paar Jahren das Netflix-Guilty-Pleasure schlechthin, obwohl man sich ja gar nicht schuldig fühlen muss, wenn eine Serie einfach gut darin ist, die Spannung hochzuhalten. Mit der vierten Staffel, die dieses Frühjahr lief, gelang das aber nur zur Hälfte. War der erste Teil noch ein erfrischender Ausflug an einen neuen Handlungsort, verlor sich Part zwei in zügellosen Selbstgesprächen. Mit Season fünf erwartet uns nächstes Jahr das große Finale, was nach den jüngsten Füllmaterialeskapaden goldrichtig erscheint. Hat Joe Goldberg (Penn Badgley) langsam ausgestalkt? Die ganze Kritik zur Staffel, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)