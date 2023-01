Yellowstone: 5. Staffel geht im Sommer weiter

Yellowstone © Paramount Network

In den USA ist die erste Hälfte der fünften Yellowstone-Staffel vorbei. Nun wird man sich einige Monate auf Nachschub gedulden müssen. Wann geht es weiter mit den Gegenwarts-Abenteuern der Duttons?

Nach acht Folgen ist vorerst Schluss mit der fünften Staffel der Erfolgsserie „Yellowstone“ beim US-Sender Paramount Network (nicht zu verwechseln mit Paramount+, wo im Januar diese Filme und Serien laufen). Doch schon im Sommer soll es mit dem Rest weitergehen, was ohnehin so schon vor dem Start verkündet wurde.

Im Trailer zur Staffel fünf schwört John auf die Bibel, dass er als Gouverneur von Montana die Verfassung des Bundesstaates ehren wird. Als Erstes feuert er dabei die alten Angestellten und heuert Beth (Kelly Reilly) als Chief of Staff an. Außerdem unterzeichnet er ein Dokument, was Jamie (Wes Bentley) erzürnt und welches dieser als Kriegserklärung ansieht... Was der Trailer noch verrät und wo man die ersten Staffeln der Serie in Deutschland streamen kann, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)