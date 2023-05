Writers Guild of America: Warum streiken die US-Autoren?

Die WGA tritt nach 15 Jahren wieder in Streik! © Levine-Roberts/IMAGO

Nun wird es also ernst: Die „Writers Guild of America“ streikt. Die letzte Arbeitsniederlegung der amerikanischen TV-Autoren liegt 15 Jahre zurück. Damals waren zahlreiche Serien wie „Lost“ und „The Big Bang Theory“ betroffen.

Seit Dienstag, den 2. Mai streikt die Writers Guild of America. Ausgerechnet am internationalen Tag der Arbeiterbewegung lief der bislang gültige Vertrag zwischen der amerikanischen Autorengewerkschaft und den Alliance of Motion Picture and Television Producers, sozusagen die Arbeitgeberseite, aus. Die letzten Verhandlungen zwischen WGA und AMPTP endeten ergebnislos.

Die Writers Guild erklärte dazu: „Wir haben keine Einigung mit den Studios und Streamern erzielt. Wir werden nach Vertragsende um Mitternacht streiken.“ Seit dem 20. März war zwischen der Gewerkschaft und dem Verband der neun großen Hollywood-Studios verhandelt worden. Drei Jahre sollte die neue Abmachung, auf die man sich nicht einigen konnte, gelten. Weitere Infos zum aktuellen Streik lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)