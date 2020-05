Spanische Serie "White Lines": Erscheint eine 2. Staffel auf Netflix?

Spanische Serie

Der "Haus des Geldes"-Schöpfer vereint in der neuen Netflix-Serie "White Lines" Urlaubsfeeling und Crime. Wird die Geschichte in einer 2. Staffel fortgesetzt?

Als Netflix die ersten Details zur neuen Serie "White Lines" enthüllte, waren viele Abonnenten bereits überzeugt, dass es sich um einen weiteren vielversprechenden Crime-Hit handeln muss. Der Grund: Die Serie stammt von "Haus des Geldes"-Schöpfer Álex Pina.

Um Bankräuber geht es in "White Lines" allerdings nicht. Üble Straftaten hingegen sind ein Thema der Serie, da ein skrupelloser Mord auf der spanischen Insel Ibiza im Vordergrund steht.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 1. Staffel von "White Lines"+++

"White Lines": Darum geht es in der neuen Netflix-Serie

Man nehme die Serien "Breaking Bad", "Outer Banks"* und "Haus des Geldes"*, rühre einmal kräftig um und herauskommt "White Lines". Obwohl sich viele Zuschauer an die genannten Produktionen erinnert fühlen könnten, weist die Neuheit trotzdem einige einzigartige Merkmale auf. So besticht sie beispielsweise mit ästhetischen Bildern, die selbst die gewalttätigsten Szenen wie kleine Kunstwerke wirken lassen.

Gleichzeitig begeistert die spannende Geschichte des "Haus des Geldes"-Schöpfers Álex Pina. All das führt dazu, dass sich die Serie seit einigen Tagen wacker in den Top 10 von Netflix* hält. Doch worum geht es eigentlich in "White Lines"? Im Vordergrund steht der Mord an einem DJ, der auf Ibiza sein Leben verlor. Die Schwester des Opfers, Zoe Walker (Laura Haddock), reist schließlich zur spanischen Insel, um die Mörder ausfindig zu machen. Dabei wird sie in kriminelle Machenschaften verstrickt, die ihr Leben vollkommen auf den Kopf stellen.

Video: Trailer zur 1. Staffel der Netflix-Serie "White Line"

Wird eine 2. Staffel von "White Lines" auf Netflix erscheinen?

Da der im Mittelpunkt stehende Mord in der 1. Staffel bereits aufgeklärt wurde, scheint es zunächst keinen Sinn zu machen, die Geschichte weiterzuerzählen. Dennoch ist ungewiss, wie sich das Leben der Protagonisten nach den Ereignissen der ersten Folgen entwickelt. Insbesondere Zoeys Selbsfindungsprozess liefert einen spannenden Ausgangspunkt für eine 2. Staffel.

Diese wurde von Netflix bislang allerdings noch nicht bestätigt. Es ist aber davon auszugehen, dass sich der Streamingdienst in den nächsten Wochen zu einer Fortsetzung äußert.

