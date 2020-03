Endet "Westworld" nach der 4. Staffel? Das ist an den Gerüchten dran

Baldiges Ende in Sicht?

Die 3. Staffel von "Westworld" ist gerade erst gestartet, doch die Fans hoffen bereits auf eine Fortsetzung. Ist danach endgültig Schluss mit der HBO-Serie?

In Deutschland erscheint die 3. Staffel von "Westworld" am 30. März.

am 30. März. Jetzt hoffen die Fans auf eine Fortsetzung.

Vieles spricht allerdings dafür, dass nach der 4. Staffel Schluss ist.

Auf Sky Ticket ist seit dem 30. März die 3. Staffel von "Westworld" verfügbar. Zwei Jahren mussten Zuschauer darauf warten, denn die Dreharbeiten der aufwendig produzierten Serie nehmen in der Regel viel Zeit in Anspruch. Damit geht eine schlechte Nachricht einher: Womöglich dauert es wieder zwei Jahre, bis die 4. Staffel erscheint. Doch hat der Sender HBO überhaupt schon eine Fortsetzung bestellt?

"Westworld": Wird es eine 4. Staffel geben?

Zu den Serien-Highlights aus dem März 2020* zählt "Westworld"* definitiv dazu. Die futuristische Serie ist neben "Game of Thrones" zudem eine der wohl erfolgreichsten HBO-Produktionen der letzten Jahre. Entsprechend erwähnte Programm-Chef Casey Bloys gegenüber des Magazins The Wrap schon Mitte 2019 eine möglichen4. und sogar einer 5. Staffel von "Westworld".

Heißt das also, dass eine Fortsetzung bereits in trockenen Tüchern ist? Tatsächlich gab es von HBO noch kein grünes Licht für eine 4. Staffel. Vermutlich wartet der Sender noch die Einschaltquoten der 3. Season ab, um anschließend eine Entscheidung zu fällen. Sollte es eine Fortsetzung geben, erscheint diese vermutlich erst im Jahr 2022. Kalkuliert man mögliche Folgen des Coronavirus mit ein, könnte sich der Start sogar noch weiter verzögern.

Lesen Sie auch: Das sind die besten Serien-Neuheiten von 2020, die man nicht verpassen sollte.

Wird die 4. Staffel von "Westworld" gleichzeitig die letzte sein?

Obwohl Bloys Pläne vielversprechend klingen, bereitet den Fans eine andere Entwicklung Sorgen: Die Serienschöpfer Lisa Joy und Jonathan Nolan haben kürzlich einen Deal mit Amazon abgeschlossen. Aktuell arbeiten sie an einem Projekt mit dem Titel "The Peripheral". In einem Interview mit Variety verrieten die beiden, wie es um die Zukunft von "Westworld" steht und äußerten eine weniger rosige Prognose. Ihr Ziel sei es, noch mindestens eine 4. Staffel von "Westworld" zu produzieren. Wie es danach weitergeht, sei aber ungewiss.

Aktuell bleibt den Fans also nichts anderes übrig, als auf ein Statement von HBO zu warten.

Auch interessant: Serien im April 2020: Das sind die Highlights auf Netflix, Prime Video und Sky.

Trailer zur 3. Staffel von "Westworld"

