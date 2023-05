Welche Serien und Filme kommen im Juni 2023 zum Streamingdienst Disney+

„Secret Invasion“, „Criminal Minds: Evolution“ und „Avatar - The Way of Water“ gehören zu den Streamingneuheiten im Juni bei Disney+ © Walt Disney

Was hat Disney+ für die Kunden des hauseigenen Streamingdienstes im Juni 2023 zu bieten? Neue Serien wie „Criminal Minds: Evolution“, „Secret Invasion“, „Saint X“, aber auch neue Folgen von „Abbott Elementary“, „Single Drunk Female“ und die Streamingpremiere von „Avatar - The Way of Water“ stehen bevor.

Der Streamingdienst Disney+ kündigte nun an, was man im Juni 2023 dort sehen kann (hier zu den Neuheiten vom Mai 2023). Zu den Highlights gehören die Deutschlandpremiere von „Criminal Minds: Evolution“ aka Staffel 16 der Serie, die Marvel-Produktion „Secret Invasion“ und ebenso „Saint X“. Fortgesetzt wird zudem die zweite Staffel von „Abbott Elementary“ und auch die zweite Runde von „Single Drunk Female“ steht an. Eine Doku zu „Stan Lee“ und „Farm Rebellion“ können ebenfalls gestreamt werden. Zudem ist es im Juni ebenso Zeit für den Blockbuster „Avatar - The Way of Water“ ohne Aufpreis. Wann die Inhalte im Detail online gehen, erfahren Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)