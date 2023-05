Welche Serien hat der US-Sender CBS abgesetzt?

Teilen

Diese CBS-Serien werden abgesetzt © CBS

Nur von einigen wenigen Serien trennte sich der Networksender CBS und bewies damit Vertrauen in das bestehende Programm. Auf welche liebgewonnenen Serien müssen die Zuschauer in der Saison 2023/24 verzichten?

Im Zuge der diesjährigen Upfronts gab CBS (hier zu den neuen Serien) das Ende von drei Serien bekannt, wobei die Absetzung von „S.W.A.T.“ schnell wieder revidiert wurde. Eine weitere Serie hatte bereits länger Zeit gehabt, sich auf ihren Abschied vorzubereiten.

NCIS: Los Angeles

Am Sonntag, den 14. Mai wird sich „NCIS: Los Angeles“ mit einer Doppelfolge für immer von den Bildschirmen verabschieden. Wie bereits im Januar gemeldet wurde, hat der Networksender CBS die bevorstehende Absetzung der langlebigen Krimiserie beschlossen. Am Ende ihres Laufes wird sie es auf insgesamt 322 Episoden gebracht haben, nachdem schon im Vorjahr der magische Meilenstein der 300. Ausgabe überschritten wurde. Auch wenn das Procedural es in den vergangenen 14 Staffeln immer wieder auf beeindruckende Einschaltquoten brachte, kam es auch zu ernüchternden Einbrüchen der Zuschauerzahlen, was eventuell zur Absetzung geführt haben könnte. Linear schalteten durchschnittlich 4,3 Millionen Menschen die vergangene letzte Staffel ein und dies bei einem Rating von 0.36 in der Zielgruppe. Von welchen CBS-Serien man sich noch verabschieden muss, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)