Welche neuen Serien und Filme kommen im März 2023 zu Netflix?

Netflix kündigt Neues für den März an © IMAGO

Netflix verrät was im März dieses Jahres auf die Plattform kommt und wir weihen Euch direkt ein. Neben neuen Folgen aus der vierten Staffel von You gibt es frische Folgen von den Serien Sex/Life, Shadow and Bone, aber auch Riverdale und den Luther-Film auf dem VoD-Plan.

Hier sind wieder die Netflix-Neuheiten für den kommenden Monat in der Übersicht (hier die neuen Netflix-Serien und -Filme von Februar). Mit dabei ist im März 2023 Teil zwei der vierten Staffel der Stalkerserie „You“, die zweite Season von „Sex/Life“ sowie neues „Shadow and Bone“. Eingekauft hat man auch „The Rookie“, das vorher schon bei Sky oder Disney gestreamt werden konnte. Außerdem gibt es endlich den Film zum britischen Krimi „Luther“.

Neben den bekannten Fortsetzungen versucht der Streamingdienst unter anderem mit neuen Produktionen aus Spanien, Griechenland, Indien und Südafrika zu punkten. Eine tabellarische Übersicht aller Neuheiten finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)