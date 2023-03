Welche neuen Serien und Filme kommen im März 2023 zu Amazon Prime Video

Amazon Prime Video © Amazon Prime Video

Was Amazon Prime Video im März 2023 so an Filmen und Serien auf die Plattform bringt, steht nun fest. Neben der achten Staffel von The Flash gibt es auch noch die neuen Serien Luden: Könige der Reeperbahn und Daisy Jones & The Six.

Wieder als letzter der vier großen Streaming-Platzhirsche hat Amazon Prime Video verraten, was für März 2023 neu ins Angebot der Flatrate kommt. Im Serienbereich feiern unter anderem „Luden: Könige der Reeperbahn“ sowie „Daisy Jones & The Six“ ihre Premiere. Neue Staffeln gibt es von „The Flash“ und „Dom“.

Auch neue Filme sind mit dabei, zu denen Highlights wie „Dune“ und „The Forever Purge“ gehören. Eine tabellarische Auflistung aller Neuheiten finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)