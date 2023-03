Welche neuen Serien und Filme kommen im April 2023 zu Paramount+

Neu im April 2023 bei Paramount+: Yellowstone, Wolf Pack, Teen Wolf: The Movie © Paramount

Ein starkes Line-Up für Serienfans präsentiert der Streamingdienst Paramount+ für den April. Wolf Pack, Yellowstone, Evil, Beavis and Butt-Head, der Teen-Wolf-Film und einiges mehr hat man dann zu bieten. Viele Deutschlandpremieren sind dabei.

Paramount+ prischt abermals als erster Streamingdienst heraus und verrät schon Anfang März, was für den April geplant ist (hier zu den neuen Serien und Filmen im März). So gibt es die Streamingpremiere der vierten Staffel von „Yellowstone“, aber auch „Grease: Rise of the Pink Ladys“ „FBI: International“, „Wolf Pack“, mehr von „Evil“ und den Spielfilm zum Publikumsliebling „Teen Wolf“ endlich auch in Deutschland zu streamen. Dazu gibt es Reality und einige Musikfilme und Dokus sowie auch „Paw Patrol“ für die jungen Zuschauer. Überraschend ist auch der neue „Hellraiser“-Film dabei, den man vielleicht bei Disney+ vermutet hatte, weil er in den USA via Hulu lief. Eine tabellarische Übersicht finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)