Weeds: Strittige Fortsetzung nun bei Showtime in Planung

Teilen

Mary-Louise Parker in „Weeds“. © Showtime

Ein „Weeds“-Sequel ist schon seit vielen Jahren im Gespräch. Mittlerweile hat der Kabelsender Showtime das Projekt übernommen, das aber nicht alle ehemaligen Serienstars positiv sehen. Einer spricht sogar von Leichenschändung...

Vor vier Jahren liebäugelte zuletzt der Sender Starz mit einer Fortsetzung der Drogendealer-Dramaserie „Weeds“ mit Mary-Louise Parker. Danach hat man das Projekt versanden lassen. Doch nun übernimmt Showtime, wo bereits das Original von 2005 bis 2012 lief, die kreativen Zügel. Laut Deadline befindet sich das Revival noch in der sehr frühen Entwicklungsphase - es kann am Ende also wieder nichts draus werden.

Kritische Töne vom früheren Serienstar

Einem, dem das vermutlich besser gefallen würde, ist Justin Kirk, der damals die männliche Hauptrolle des Justin Botwin spielte. Ironischerweise äußerte er sich wenige Stunden vor der offiziellen Ankündigung von Showtime über eine mögliche „Weeds“-Fortsetzung wie folgt: „Will man als Fan wirklich sehen, wie wir alle in alt zurückkehren? Ich glaube nicht, dass die allgemeine Ansicht zum Zeitpunkt der achten Staffel war: ‚Wir sollten so weitermachen!‘ Auch wenn ich diese Leute und diesen Charakter liebe.“ Weitere News zu den Planungen lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)