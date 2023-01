Wednesday: Wechselt die Netflix-Serie zu Amazon?

Kehrt Wednesday Netflix bald den Rücken? © Netflix/MGM

Weil sich Amazon das Studio MGM einverleibt hat, gibt es nun Gerüchte, wonach Wednesday in der potentiellen Staffel zwei umziehen könnte. Schnappt sich der Versandhausriese den Netflix-Hit oder bleibt alles beim Alten?

Manchmal fühlt sich das Seriengeschäft wie der Transfermarkt beim Fußball an. Netflix‘ Topspielerin „Wednesday“ könnte einen Wechsel zum rivalisierenden Verein Amazon Prime Video in Betracht ziehen, so berichtet es die britische Daily Mail. Grund für das Gerücht ist die im Mai 2021 abgewickelte Einverleibung des Traditionsstudios MGM durch Amazon, die den Versandhausriesen 8,5 Milliarden Dollar gekostet haben soll. MGM besitzt neben der 007-Reihe unter anderem auch die Rechte an der „Addams Family“ und produziert die Erfolgsserie „Wednesday“ im Auftrag von Netflix.

Die offizielle Bestellung einer zweiten Staffel lässt ohnehin noch immer auf sich warten, was äußerst ungewöhnlich scheint, da „Wednesday“ sich diesen Herbst als dritterfolgreichstes Netflix-Original aller Zeiten etabliert hat (nach Squid Game und der jüngsten Season Stranger Things). Was an den Gerüchten dran ist, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)