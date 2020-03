"The Umbrella Academy" auf Netflix: Wann startet die 2. Staffel?

Superhelden-Serie

Vor etwas mehr als einem Jahr startete "The Umbrella Academy" auf Netflix. Mittlerweile ist auch die 2. Staffel so gut wie fertig, doch wann startet sie?

2019 landete Netflix mit "The Umbrella Academy" einen weiteren Serien-Hit.

Netflix hat sich an der beliebten Superhelden-Thematik versucht und konnte damit eine wahre Punktlandung hingelegen. "The Umbrella Academy" eroberte nach Veröffentlichung der 1. Staffel im Februar 2019 die Herzen der Zuschauer, denn die Serie begeistert mit Witz, Action, tollen Bildern und einer spannenden Geschichte.

Im Mittelpunkt stehen mehrere Jugendliche mit außergewöhnlichen Kräften, die den Untergang der Welt verhindern müssen. Ob sie das schaffen, erfahren die Fans vielleicht schon in der 2. Staffel. Doch wann erscheint die Fortsetzung überhaupt?

"The Umbrella Academy" - Gibt es bereits einen Starttermin für die 2. Staffel?

Vorweg schon mal die gute Nachricht: Eine 2. Staffel wird es definitiv geben. Das hat Netflix bereits im Frühling 2019 bekannt gegeben. Einen Haken gibt es aber, denn bislang steht das genaue Startdatum noch immer nicht fest. Mehrere Hinweise deuten allerdings darauf hin, dass es nicht mehr lange dauern kann. So hat der Streamingdienst kürzlich die Poster zur 2. Staffel veröffentlicht:

Die Fortsetzung scheint so gut wie fertig zu sein. Vermutlich erscheint sie im Frühling oder Sommer 2020 - oder im besten Fall schon im nächsten Monat. Sollte Netflix die geplanten zehn Folgen im April zeigen, gäbe es mit "Haus des Geldes"* bereits zwei Highlights des Monats.

"The Umbrella Academy": Was passiert in der 2. Staffel?

Generell hält sich Netflix bezüglich der Fortsetzung von "The Umbrella Company" bedeckt, denn auch zur Handlung sind noch keinerlei Informationen bekannt. Auf einen Trailer müssen Fans ebenfalls noch warten.

Dafür gibt es aber Neuigkeiten zu den Schauspielern: Die Hauptdarsteller bekommen hochkarätige Unterstützung von Yusuf Gatewood ("The Originals", "Good Omens") als Raymond, Marin Ireland ("Sneaky Pete", "The Irishman") als Sissy und Ritu Arya ("Last Christmas", "Humans") als Lila, berichtet TVLine. Sie übernehmen drei Rollen, die nicht in den originalen Comics vorkommen sollen.

Video: Trailer zur 1. Staffel von "The Umbrella Academy"

