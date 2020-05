"Tote Mädchen lügen nicht": 4. Staffel startet bald auf Netflix - Eine 5. Season ist ausgeschlossen

Gute Nachrichten von Netflix

Fans fragten sich schon länger, wann die 4. Staffel von "Tote Mädchen lügen nicht" auf Netflix startet. Die Antwort: Schon in wenigen Wochen kommen neue Folgen.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zu allen Staffeln der Serie "Tote Mädchen lügen nicht"+++

Netflix hat vor mehreren Monaten eine 4. Staffel von "Tote Mädchen lügen nicht" bestätigt.

. Jetzt ist bekannt, wann die letzten Folgen erscheinen.

Zweifellos zählt "Tote Mädchen lügen nicht" zu einer der bekanntesten Eigenproduktionen von Netflix. Es ist daher kaum verwunderlich, dass der Streamingdienst so lange an der Serie festhielt und weitere Staffeln bestellte, obwohl die Buchvorlage von Schriftsteller Jay Asher schon länger keinen Stoff mehr für Fortsetzungen liefert.

Nach der 4. Staffel soll aber endgültig Schluss sein - und wie die Geschichte um Clay Jensen (Dylan Minnette) endet, erfahren die Fans bereits in wenigen Wochen.

"Tote Mädchen lügen nicht": Netflix verrät Startdatum der 4. Staffel in einem Video

Mit "Tote Mädchen lügen nicht"* hat Netflix einen Serien-Hit gelandet, der die Zuschauer gleichzeitig spaltet. Während viele Fans die realitätsnahen Charaktere und die bewegende Geschichte loben, stören sich andere insbesondere an den expliziten Gewaltdarstellungen. So führte die Kritik an Hannah Bakers (Katherine Langford) Selbstmord-Szene* beispielsweise dazu, dass Netflix die entsprechenden Ausschnitte mehrere Wochen nach Veröffentlichung der 1. Staffel entfernte.

Dennoch hielten derartige Rezessionen den Streamingdienst nicht davon ab, an der Serie festzuhalten. "Tote Mädchen lügen nicht" erhält in wenigen Wochen sogar eine 4. Staffel. Ein neuer Teaser verrät das exakte Datum: Am 5. Juni 2020 geht die Serie in die letzte Runde.

"Tote Mädchen lügen nicht" auf Netflix: Wie geht es in der 4. Staffel weiter?

Die Frage, wie die Geschichte in der 4. Staffel weitergeht, beantwortet der Trailer übrigens nicht. Stattdessen zeigt der Clip die emotionalen Reaktionen der Schauspieler auf das Serien-Ende.

In der Video-Beschreibung des YouTube-Clips verrät Netflix allerdings ein paar Details: Die Protagonisten stehen in der letzten Staffel kurz vor ihrem Schulabschluss. Gleichzeitig wächst die Gefahr, dass die dunklen Geheimnisse der Vergangenheit ans Tageslicht kommen und die Zukunft der Schüler negativ beeinflussen.

Es ist davon auszugehen, dass der Streamingdienst kurz vor Veröffentlichung der 4. Staffel einen ausführlicheren Trailer zur Verfügung stellt. Erst dann erfahren die Fans, was sie tatsächlich im Finale erwartet.

Showrunner verrät, warum "Tote Mädchen lügen nicht" nach der 4. Staffel endet

Fans sollten sich darauf einstellen, dass die Serie definitiv nach der 4. Staffel endet. Showrunner Brian Yorkey würde sich auch nach einem durchschlagenden Erfolg der Season zu keiner Fortsetzung überreden lassen. Weshalb das so ist, verrät er in einem Interview mit Entertainment Weekly: "Während der Produktion der 2. Staffel wurde klar, dass wir noch viele weitere Seasons drehen könnten. Gleichzeitig kam ich zu dem Entschluss, dass die Serie nur vier Staffeln umfassen sollte."

Weiterhin erklärt er, warum er vier Staffeln als eine ideale Anzahl betrachtet: "Mir kam es schon immer komisch vor, wenn High-School-Serien mehr als vier Staffeln umfassen, da die High-School-Zeit nur vier Jahre dauert." Für Yorkey endet die Geschichte somit nach dem Schulabschluss der Figuren. Was danach passiert, bleibt der Fantasie der Zuschauer überlassen.

