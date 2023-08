The Witcher: Wer ist Schuld am Zuschauerrückgang der Netflix-Serie?

Von: Tim Krüger

Szenenfoto aus der dritten Staffel von „The Witcher“ © Netflix

In einem kürzlich gegebenen Interview äußerte sich „The Witcher“-Produzent Tomek Baginski zu rückläufigen Zuschauerzahlen und Kritik an der zweiten und dritten Staffel. Dafür machte er in erster Linie das junge amerikanische Publikum verantwortlich.

Die dritte Staffel der Netflix-Serie „The Witcher“ blieb was die Zuschauerzahlen angeht, weit hinter den Erwartungen und bisherigen Ergebnissen zurück. Hinter den Kulissen suchen die Macher nach den Gründen für diesen Rückgang, und Produzent Tomek Baginski schien in einem Interview, welches er der polnischen Newsseite Wyborcza gab, die Schuldigen gefunden zu haben: amerikanische Zuschauer und TikTok-User.

Einer der oft angeführten Kritikpunkte sind die großen Abweichungen vom Quellmaterial und die starke Vereinfachung der Geschichte. Baginski könne verstehen, dass Zuschauer, welche die Bücher gelesen haben, sich an den Änderungen wie den stark heruntergebrochenen politischen Handlungssträngen stören. Aber dies sei nötig, um die Serie einer breiteren Masse, von der ein großer Teil Amerikaner sind, zugänglich zu machen. Woran der Zuschauerrückgang bei „The Witcher“ laut Produzent liegt, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Tim Krüger)