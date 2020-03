"The Witcher"-Star mit Coronavirus infiziert - So handelt Netflix jetzt

Netflix-Serie

Ein Schauspieler der Netflix-Serie "The Witcher" hat sich mit COVID-19 infiziert. Dazu kam es während der Dreharbeiten der 2. Staffel. Nun handelt Netflix.

Ein Darsteller der Serie "The Witcher" ist vor einigen Tagen erkrankt.

ist vor einigen Tagen erkrankt. Der ehemalige "Game of Thrones"-Schauspieler infizierte sich mit dem neuartigen Coronavirus .

infizierte sich mit dem neuartigen . Jetzt sind die Macher gezwungen, härtere Maßnahmen zum Schutz des Produktionsteams zu ergreifen.

Dass das Coronavirus auch vor Promis keinen Halt macht, ist kein Geheimnis mehr. So gestand beispielsweise Schauspieler Tom Hanks vor mehreren Tagen, sich infiziert zu haben. Ebenso wurde CDU-Politiker Friedrich Merz positiv auf das Virus getestet. Nun spricht der nächste Star offen über seine Erkrankung: Es handelt sich um den ehemaligen "Game of Thrones"-Darsteller Kristofer Hivju.

Für die Macher von "The Witcher" stellt das ein Problem dar, denn der norwegische Schauspieler stand zuvor noch für die 2. Staffel der Serie vor der Kamera.

Ehemaliger "Game of Thrones"-Star spricht offen über Infektion mit Coronavirus

Mehrere Wochen zuvor wurde bekannt, dass sich Kristofer Hivju dem "The Witcher"-Cast anschließt* und ab der 2. Staffel als Figur Nivellen auftritt. Die Dreharbeiten finden aktuell in einem Studio in der Nähe von London statt.

Am 17. März dann die überraschende Nachricht auf Instagram: Der Schauspieler ist an COVID-19 erkrankt.

"Grüße aus Norwegen! Es tut mir Leid das sagen zu müssen, aber heute wurde ich positiv auf COVID-19, das Coronavirus, getestet. Meine Familie und ich haben uns daheim für so lange wie möglich in Selbstisolation begeben. Uns geht es gut - ich habe nur leichte Symptome einer Erkältung", erklärt Hivju seinen Fans. Er weist außerdem auf Sicherheitsmaßnahmen hin, die alle einhalten sollten, um eine Verbreitung des Virus einzudämmen. Dazu zählen regelmäßiges Händewaschen und ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu seinen Mitmenschen.

"The Witcher"-Macher ergreifen Sicherheitsmaßnahmen gegen Coronavirus

Bereits vor Hivjus Infektion setzte Netflix die Dreharbeiten der 2. Staffel von "The Witcher"* aus Sicherheitsgründen aus. Nun ist der Streamingdienst allerdings gezwungen, weitere Maßnahmen einzuleiten.

In einem Antwortschreiben an das Magazin Deadline erklären die Verantwortlichen ihre Pläne. So wurden die Arborfield Studios vorerst geschlossen, da Reinigungspersonal den Drehort desinfiziert. Dem gesamten Team legt Netflix nahe, für mindestens 14 Tage in Quarantäne zu gehen und zu überprüfen, ob sie Symptome entwickeln. Wann die Dreharbeiten weitergehen, ist bislang unklar.

