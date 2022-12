The Witcher - Blood Origin: Trailer zum Netflix-Spin-off der Fantasyserie

The Witcher: Blood Origin © Netflix

Zu Weihnachten werden Fans von „The Witcher“ mit der Event-Miniserie „The Witcher: Blood Origin“ beschert, zu der Netflix jetzt den offiziellen Trailer vorrätig hat. Das Fantasy-Spin-off dreht sich um die ersten Witcher, die von Michelle Yeoh, Laurence O‘Fuarain und Sophia Brown gespielt werden.

Zur Comic Con Experience in Brasilien enthüllte Netflix am Wochenende den ausführlichen Trailer zum „The Witcher“-Ableger „The Witcher: Blood Origin“, das am 25. Dezember beim Streamingdienst unterm Baum liegen wird. Dabei handelt es sich um eine Miniserie, die vier Teile umfassen wird.

„The Witcher: Blood Origin“ ist 1.200 Jahre vor den Ereignissen von „The Witcher“ (wo in Staffel 4 jemand hinschmeißt) angesiedelt und soll die vergessene Geschichte der ersten Witcher erzählen. Dabei geht es auch um das Ereignis, das dafür gesorgt hat, dass die Welten der Monster, Menschen und Elfen zu einer verschmolzen. Wie die Vorschau andeutet, können sich Hexer-Fans auf jede Menge Monster, aneinanderrasselnde Schwerter und magische Monolithen, die Welten verbinden, gefasst machen... Um welche Figuren es gehen wird und den deutschen Trailer zum Serien-Event finden Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)