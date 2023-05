The Walking Dead: Dead City - Erster langer Trailer zum TWD-Spin-off

Poster zur Serie „The Walking Dead: Dead City“ © AMC

Bevor es im Juni mit dem Spin-off „The Walking Dead: Dead City“ losgeht, gibt es nach ersten Details zur Handlung, dem Startdatum und einem ersten kurzen Teaser nun auch einen Trailer in Langfassung, der uns nach Manhattan führt.

Am Sonntag, den 18. Juni gibt es einen neuen Serienstart aus dem „The Walking Dead“-Universum, denn dann beginnt das Spin-off „The Walking Dead: Dead City“ bei AMC. Bisher gab es nur einen kurzen Teaser, der zeigte, wie Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie (Lauren Cohan) wieder aufeinandertreffen. Trotz vieler Jahre, die seit dem Finale von „TWD“ vergangen sein sollen, sind die beiden aufgrund ihrer bewegten Vergangenheit immer noch nicht gerade die besten Freunde. Eine erste Langfassung des Trailers zeigt nun auch die düstere Atmosphäre in der stark mitgenommenen Metropole New York, in die es die beiden verschlägt.

Denn Maggie braucht die Hilfe von dem Mann, der einst ihren Ehemann Glenn (Steven Yenn) brutal vor den Augen ihrer Gefährten umgebracht hatte. Hershel Jr., der nun um einiges älter ist, wurde entführt und Maggie meint, dass Negan die passende Person sei, um ihn zurückzuholen... Den Schurken gibt Željko Ivanek („Heroes“, „24“, „Homicide: Life on the Street“), der eine Figur namens The Croat spielt. Weitere Infos und den Trailer finden Sie bei Serienjunkies.de. (Tim Krüger)