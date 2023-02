The Walking Dead - Daryl Dixon: Noch mehr neue Darsteller für die Spin-off-Serie

Teilen

Norman Reedus in The Walking Dead © AMC

Daryl Dixon hatte in The Walking Dead bisweilen schon Schwierigkeiten sich auf Englisch zu verständigen. Wie wird das dann erst, wenn er von Franzosen umgeben ist? Dies beantwortet der TWD-Ableger The Walking Dead: Daryl Dixon, der in Frankreich spielen wird.

Bonjour! Salut! Merci! Au Revoir! Vokabeln, die man in Frankreich kennen sollte. Doch wie steht es um die Französischkenntnisse von Daryl Dixon aka Norman Reedus, bekannt aus „The Walking Dead“? Das wird bald ergründet, wenn sein Spin-off „The Walking Dead: Daryl Dixon“ startet. TVLine meldet, dass gleich fünf neue Darsteller dazu gekommen sind.

Zuvor war neben Reedus nur Clémence Poésy als Mitüberlebende der Zombie-Apokalypse gesetzt. Nun kommen einige Newcomer hinzu: Anne Charrier („The Last Deadly Mission“) als Genet, Eriq Ebanouey („Fox Hunt“) als Fallou, Laika Blanc Francard („My Night“) als Sylvie, Romain Levi („The Tunnel“) als Codron und Louis Puech Scigliuzzi als Laurent. Daryl muss derweil ohne die beste Freundin und Weggefährtin Carol (Melissa McBride) auskommen, deren Schauspielerin die Übersiedlung nach Europa nicht mitmachen wollte. Was sonst noch bekannt ist über die neue Serie, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)