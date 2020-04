"The Walking Dead"-Darsteller war schockiert über Tod seiner Figur: "Ich hätte nicht gedacht..."

Er dachte, er würde nicht sterben

Plötzliche Wendungen in "The Walking Dead" überraschen nicht nur die Fans. Auch die Darsteller erwischt es oft eiskalt - was ein Schauspieler offen zugibt.

Ein ehemaliger "The Walking Dead"-Darsteller sprach während eines öffentlichen Auftritts über den Tod seiner Figur.

sprach während eines öffentlichen Auftritts über den Tod seiner Figur. Er war sich sicher, dass er bis zum Ende der Serie überleben würde.

Der Tod seiner Figur schockierte auch viele Fans.

In "The Walking Dead" überleben nur wenige die verheerende Zombie-Apokalypse, die bereits kurz nach ihrem Ausbruch den Großteil der Menschheit dahingerafft hat. Entsprechend müssen die Zuschauer durchwegs damit rechnen, sich bald von ihren Lieblingscharakteren verabschieden zu müssen.

Gleichermaßen ist es für die Darsteller niemals einfach, sich von ihren Rollen zu trennen - insbesondere dann, wenn sie diese schon seit Jahren gespielt haben. So ging es beispielsweise einem Schauspieler, der es überhaupt nicht fassen konnte, dass seine Figur stirbt.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 8. Staffel von "The Walking Dead"+++

"The Walking Dead"-Darsteller war schockiert wegen Tod seiner Figur

Konkret handelt es sich um Schauspieler Chandler Riggs, der bis zur 8. Staffel der Serie als Carl Grimes auftrat. In seiner finalen Folge wurde der Teenager von einem Untoten gebissen, während er versuchte einen Bewohner der kleinen Siedlung Alexandria zu retten. Sein Tod schockierte unzählige Zuschauer, da Carl seit Beginn der Serie als fester Bestandteil der Besetzung galt. Die Figur war zudem der Sohn von Hauptcharakter Rick Grimes, der seit der 9. Staffel ebenfalls nicht mehr in der Serie zu sehen ist*.

Aus diesem Grund hätte Carl in "The Walking Dead" überleben sollen

Während eines Auftritts auf der Fan Expo Vancouver verriet Chandler Riggs, weshalb ihn der Tod seiner eigenen Figur schockierte. Er gibt laut Screenrant außerdem zu, dass er dachte, Carl würde bis zum Schluss überleben: "In den Comics lebt Carl bis zum Ende. Ich hätte deshalb nicht gedacht, dass seine Geschichte [in der Serie, Anm. d. Red.] überhaupt jemals enden würde. Ich habe von Carls Schicksal erfahren, als wir für die sechste Episode der 8. Staffel geprobt haben. Ich war zu dieser Zeit ziemlich deprimiert, aber nun kann ich normal weitermachen und andere Dinge ausprobieren."

Mittlerweile ist Riggs dankbar, sich endlich an neue Projekte wagen zu können. Zuvor sei das nicht möglich gewesen, da er sich voll und ganz auf "The Walking Dead" konzentrieren musste.

Übrigens: Wer aktuell die 10. Staffel von "The Walking Dead" anschaut, muss mit Verzögerungen wegen des Coronavirus rechnen.

