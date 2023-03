The Mandalorian: Kritik zur Episode Der Apostat

Szenenfoto aus der Episode Der Apostat der Serie The Mandalorian © Disney+

The Mandalorian Din Djarin kehrt in Staffel drei der allerersten Live-Action-Serie aus dem Star-Wars-Universum zusammen mit seinem kleinen Schützling Grogu bei Disney+ zurück. Diesmal geht es dem behelmten Krieger darum, seine verlorene Ehre zurückzugewinnen.

Obwohl Mando Din Djarin (Pedro Pascal, „The Last of Us“) seiner Kaste tatkräftig beisteht, als diese während der Weihe eines neuen Helmträgers von einem monströsen Geschöpf angegriffen wird, gilt er bei seinesgleichen weiterhin als entehrt (hier zum Trailer der 3. Staffel von The Mandalorian).

Die mandalorianische Waffenmeisterin (Emily Swallow, „Supernatural“) macht ihm nur wenig Hoffnung, dass die sagenumwobenen lebenden Wasser unter den Minen von Mandalore noch existieren, nachdem der Planet während der großen galaktischen Säuberung durch das Imperium so gut wie zerstört wurde. Nur durch ein Bad in diesen kann Djarins Ehre wiederhergestellt werden.

Dennoch will er sein Glück versuchen und fliegt zunächst den Planeten Nevarro an, auf dem sein alter Freund und ehemaliger Vorgesetzter Greef Carga (Carl Weathers, „Rocky"-Filmreihe) als Großmagistrat tätig ist. Doch ehe er Carga sein eigentliches Anliegen vortragen kann, muss der Mando zunächst seine Qualitäten als Krieger unter Beweis stellen.