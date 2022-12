The Last of Us: Sky zeigt deutschsprachigen Trailer der Videospieladaption

The Last of Us © HBO

Wie klingen die Hauptfiguren aus der HBO-Serie „The Last of Us“ eigentlich auf Deutsch? Das kann man nun im offiziellen deutschsprachigen Trailer von Sky mit eigenen Ohren erleben. Im Januar geht die Serie parallel zur US-Premiere auch beim hiesigen Bezahlsender los.

HBO und Sky Deutschland halten große Stücke auf die Videospieladaption „The Last of Us“. Entsprechend wird die Survival-Horrorserie auch parallel schon im deutschen Fernsehen und bei den VoD-Services von Sky zu streamen sein. Wer gespannt auf die deutsche Synchronisation ist, kann sich nun den ersten übersetzten Trailer anschauen, den Sky auf die Öffentlichkeit losgelassen hat.

Beim US-Pay-TV-Sender läuft die neunteilige erste Staffel am 15. Januar 2023 an (und ist danach auch bei HBO Max zu finden). Hierzulande geht es in der Nacht auf den 16. Januar bei Sky los, wo die Serie bei Sky Atlantic im Fernsehen, über Sky Q und den hauseigenen Streamingdienst WOW abrufbar sein wird. Den Trailer finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)