The Last of Us: Serienstart bei HBO und Sky - Wo kann man die Serie in Deutschland streamen?

The Last of Us © HBO

Die heißerwartete Videospiel-Serienadaption The Last of Us geht heute beim US-Sender HBO und dem hiesigen Sky an den Start. Pedro Pascal spielt darin den durch die Zombie-Apokalypse streifenden Joel, Bella Ramsey die Teenagerin Ellie.

Beim US-amerikanischen Pay-TV-Sender HBO läuft am heutigen Sonntag, den 15. Januar die neunteilige erste Staffel der Videospieladaption „The Last of Us“ an (Sky zeigt deutschsprachigen Trailer) und ist danach auch beim Streamingdienst HBO Max zu finden.

Hierzulande geht es parallel in der Nacht auf morgen bei Sky los, wo die Serie über Sky Q und den hauseigenen VoD-Dienst WOW abrufbar sein wird - wahlweise auf Deutsch oder in der englischen Originalfassung und mit deutschen beziehungsweise englischen Untertiteln. Im März gibt es dann voraussichtlich die lineare Premiere bei Sky Atlantic zu sehen. Wovon die Serie handelt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)