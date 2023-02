The Last of Us: Serienjunkies-Podcast zur fünften Folge

Teilen

Serienjunkies-Podcast zur Episode Endure and Survive © HBO/Serienjunkies.de

Adam Arndt und Hanna Huge schleichen sich nach Kansas City und werden Zeuge einer Revolution in der Besprechung zur fünften Folge der HBO-Survivalhorrorserie The Last of Us. Was erleben Joel, Ellie, Henry, Sam und Kathleen dort und welcher Moment sorgte für Entsetzen?

Adam Arndt und Hanna Huge klettern die Treppen eines ziemlich hohen Hauses hoch und infiltieren Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) gemeinsam mit einem neuen Duo. Wegen des Super Bowls wurde diese Folge ausnahmsweise vorgezogen und uns gibt es auch etwas früher zur hören.

Wie weicht diese Handlung vom Game ab und wie ist eine Änderung zu interpretieren?

Welches Pilz-Enthusiastenfeedback gibt es diesmal? Präsentieren die Serienmacher diesmal mehr Infected nach einer kleinen Durstrecke? Was halten wir von einem bestimmten Perspektivwechsel. Und gelingt es, einige Antagonisten aus dem Spiel in der TV-Adaption mehr Screentime und Motivation zu geben? Den Podcast hören Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)