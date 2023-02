The Last of Us: Premiere von Episode 5 wegen Sportevent verlegt

Teilen

The Last of Us © HBO

The Last of Us mag zwar quotentechnisch sehr erfolgreich sein, doch ins offene Duell mit dem größten Sportereignis Nordamerikas wagt sich die neue HBO-Serie lieber nicht. Die nächste Folge soll daher schon früher online gehen.

Kommenden Sonntag, den 12. Februar, steht in den USA der Super Bowl LVII statt. Knapp ein Drittel des gesamten Landes wird sich das Sportereignis live anschauen. Von den Fernsehquoten bleibt für die restlichen Sender (das Football-Finale läuft übrigens bei FOX) kaum noch etwas übrig, und deshalb verschieben viele ihre eigenen Programme.

So nun auch der Premium-Kabelkanal HBO, der in Anbetracht der übergroßen Konkurrenz bekannt gegeben hat, die fünfte Episode von „The Last of Us“ (hier zu den Einschaltquoten) schon zwei Tage früher zu veröffentlichen. Die Folge, die den Titel „Endure and Survive“ trägt, erscheint also am Freitag, den 10. Februar via HBO Max (und HBO On Demand). Das lineare Debüt soll dennoch zur gewohnten Zeit am Sonntagabend erfolgen, doch die ungeduldigen und sportbegeisterten Zuschauer:innen werden dann schon längst auf dem neuesten Stand sein. Wie der deutsche Heimatsender Sky damit umgeht, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)