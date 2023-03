The Last of Us: Der Cast der Erfolgsserie mit Familie auf dem Roten Teppich

Die Stars aus der Serie The Last of Us und ihre Familien © IMAGO

In der Serie The Last of Us ist ein Familienleben wie wir es kennen, schlichtweg kaum möglich. Doch wenn die Kameras ausgehen kehren auch die Stars der Serie in die Arme ihrer Lieben zurück.

Die Stars der Serie „The Last of Us“ haben aktuell viel Gelegenheit, sich auf dem Roten Teppich zu präsentieren. Viele nutzen diese Gelegenheit, ihre Liebsten mit ins Rampenlicht zu nehmen. Hier seht Ihr Pedro Pascal, Melanie Lynskey und Co. ihre besseren Hälften oder Familien präsentieren. Einige unter den Ehepartnern sind selbst bekannte Darsteller, wie Nick Offermans Frau Megan Mullally, andere Partner halten sich für gewöhnlich ferner des Spotlights auf. Auch ihren Nachwuchs und ihre Eltern nehmen einige Darsteller gerne mit auf den Roten Teppich.

Pedro Pascal

Pedro Pascal stammt aus einer bekannten Familie. Sein Großvater, der ebenfalls Pedro Pascal hieß, war ein berühmter chilenischer Diplomat, der als Botschafter in den USA und anderen Ländern diente. Pedros Vater, José Pedro Balmaceda Pascal, war ein chilenischer Arzt und seine Mutter, Veronica Pascal Ureta, ist eine Psychologin. Letztere war eine Cousine des Politikers Andrés Pascal Allende und damit eine Verwandte des chilenischen Präsidenten Salvador Allende.

Die Familie engagierte sich gegen die Pinochet-Diktatur, was letztlich dazu führte, dass sie neun Monate nach der Geburt von Pedro Pascal flüchten mussten. Nachdem sie in Dänemark Asyl erhalten hatten, ließen sie sich letztlich in den USA nieder.

Pedro Pascal hat drei Geschwister, darunter die Transgender-Modedesignerin Lux Pascal. Sie wurde schon öfter mit ihm auf dem roten Teppich gesehen. Auch seine Neffen begleiten den Schauspieler gerne mal.