Wann können sich „The Crown“-Fans auf die fünfte Staffel freuen?

Von: Sophie Waldner

Teilen

In der vierten Staffel der Netflix-Serie „The Crown“, verkörperten Josh O‘Connor und Emma Corrin das frisch vermählte royale Paar Charles und Diana – in Staffel 5 werden die beiden Schauspieler ersetzt. © Des Willie/Netflix

Fans der Serie „The Crown“ dürften so langsam ungeduldig werden. Immerhin wird die fünfte Staffel auf Netflix sehnsüchtig erwartet. Wann startet sie endlich?

„The Crown“ auf der Streamingplattform Netflix* gibt den Zuschauern einen fiktiven und teilweisen wahren Einblick hinter die Kulissen des Buckingham Palace in London. Bereits seit vier Staffeln wird das skandalöse Leben der royalen Familie um Queen Elizabeth porträtiert. Und immer wieder fragen sich die Fans, was davon nun wirklich passiert ist, und was auf dramatische Weise hinzugedichtet wurde. Besonders erwartungsvoll wurde der Veröffentlichung der Staffel rund um Lady Di und Prinz Charles entgegengeblickt. Nun wollen die Zuschauer natürlich wissen, wie es weitergeht. Wann also können die Fans mit einer fünften Staffel rechnen?

Lesen Sie auch: „Army of Thieves“: Film mit Matthias Schweighöfer wird zum nächsten Netflix-Hit.

„The Crown“ auf Netflix: Wann startet Staffel 5?

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie mussten auch die Dreharbeiten zu „The Crown“ angepasst werden. In der Folge dauern auch die Produktionen länger. Und so kommt es, dass die Fans schon über ein Jahr auf die fünfte Staffel zu „The Crown“ warten müssen. Doch während eines Fan-Events im September gab Netflix endlich nähere Informationen zur neuen Season bekannt. Die gute Nachricht: Staffel 5 wird wie versprochen kommen und es wird auch nicht die finale Staffel sein. Das gab der Streamingdienst in den sozialen Medien bekannt. Das Thema der Serie wird aber mit Season 6 abgeschlossen.

Die schlechte Nachricht: Es wird noch ein weiteres Jahr ins Land gehen, ehe Staffel 5 ausgestrahlt wird. Immerhin können sich die Fans November 2022 rot im Kalender anstreichen, denn dann soll es weitergehen. Wann dann die finale sechste Staffel verfügbar gemacht wird und überhaupt die Dreharbeiten dafür beginnen sollen, steht derzeit noch nicht fest.

Lesen Sie auch: „You – Du wirst mich lieben“: TikTok-Video enthüllt Fehler – Fans nehmen es mit Humor.

„The Crown“-Staffel 5 mit neuer Besetzung

Neben einem ungefähren Start für die fünfte Staffel ist auch deren Besetzung bereits bekannt. In der neuen Season werden einige neue Gesichter zu sehen sein. So auch eine neue Queen, diese wird nun von Imelda Staunton verkörpert. Zudem wird Lesley Manville als Prinzessin Margaret zu sehen sein und Jonathan Pryce als Prinz Philip. Auch die Rollen von Prinz Charles und Prinzessin Diana wurden neu besetzt durch Dominic West und Elizabeth Debicki.

Wie auch in den vorangegangenen Staffeln wurden die Figuren durch neue Gesichter ersetzt, da die Personen reifer geworden sind. Übrigens: Diese Filme und Serie sind ab November 2021 auf Netflix verfügbar. (swa) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.